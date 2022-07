Milly Carlucci decisissima vuole lui, farà carte false per averlo: ecco il nome nuovo per Ballando con le stelle, famosissimo.

L’estate è calda non soltanto per le alte temperature, le foto dei vip o per il calciomercato; anche i più importanti programmi di settembre si stanno preparando per un ritorno in grande stile.

Parallelamente a quanto sta facendo Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip, anche Milly Carlucci è alla ricerca di nomi bomba per far partire la nuova edizione di Ballando con le stelle; stando ad un nuovo rumor, pare sia davvero pronta a fare di tutto per portare in pista lui.

Milly Carlucci decisissima vuole lui, farà carte false per averlo: il nome bomba arriverà?

In questi ultimi giorni sono emersi diversi nomi per il cast di concorrenti di Ballando con le stelle, ma al momento d conferme (esclusa quella di Iva Zanicchi) ce ne sono davvero pochissime.

Stando a quanto riportato da Tv Blog (come ripreso anche da Gossip e TV) pare però che la conduttrice sia convinta a portare nel suo programma un celebre cantante, uno dei maggiori esponenti della canzone napoletana.

Di chi stiamo parlando? Si potrebbe pensare subito a Gigi D’Alessio forse, ma in realtà non si parla di lui; stando a quanto riportato infatti, la Carlucci vorrebbe a tutti i costi come concorrente Nino D’Angelo, che di certo farebbe impazzire di gioia i fan con la sua presenza.

La carriera di Nino D’Angelo, fra musica, cinema e teatro, parla davvero da sola; una partecipazione al programma potrebbe però rappresentare una sfida alternativa stuzzicante per lui.

La conduttrice riuscirà a convincere il cantante? Tra gli altri nomi che stanno prendendo quota di recente figurano quelli di Eva Robin’s, un’ex-moglie di Maurizio Costanzo e due attori amati del nostro mondo dello spettacolo come Gabriel Garko e Nancy Brilli.

Tra suggestioni e anticipazioni, pare si debba ancora aspettare un po’ per le conferme; quanto ai giudici, torneranno Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli