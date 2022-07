Arrivano le parole shock su Melandri all’Isola dei Famosi, ecco cosa è stato detto dall’ex fidanzata del motociclista

Arriva lo sfogo dopo le voci insistenti che davano in crisi la coppia Marco Melandri- Manuela Raffaetà. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la modella ha voluto dire la sua sulle indiscrezioni che si stanno susseguendo in questi giorni. Ecco cos’ha detto la donna.

Da giorni, infatti, si stanno susseguendo voci insistenti che parlano di una crisi ormai insanabile tra Marco Melandri, ex motociclista e concorrente dall’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, e Manuala Raffaetà, modella e influencer. È stata proprio quest’ultima a rivolgere parole shock sulla vicenda e a mettere la parola fine alle indiscrezioni. Ecco cos’ha detto sul suo profilo Instagram.

Isola dei Famosi: arrivano le parole shock su Melandri

Dopo la rivelazione rilasciata da Deianira Marzano su alcune Instagram Stories, secondo cui il rapporto tra Marco Melandri e Manuela Raffaetà era giunto al capolinea, sono arrivate le parole da parte della ragazza dell’ex motociclista. Secondo le voci, infatti, Melandri stava ormai frequentando un’altra ragazza, ragion per cui i due erano in procinto di lasciarsi, con tanto di annuncio.

Tuttavia, dopo il passo indietro della modella, i due si sono riappacificati e hanno ricominciato la loro storia. Per stessa affermazione della modella trentottenne, infatti, i due si sono riavvicinati per non perdersi e, soprattutto, per il bene della loro amata figlia, Martina.

A seguito della partecipazione dell’ex motociclista, e storico rivale di Valentino Rossi, all’Isola dei Famosi, Marco Melandri si è riavvicinato alla sua attuale compagna. Tuttavia, dopo un breve periodo apparentemente tranquillo, la loro relazione è definitivamente naufragata.

Nelle ultime settimane, infatti, la bella Manuela aveva smesso di pubblicare contenuti sui propri social, causando un profondo sospetto da parte dei suoi fan. Ed è stato proprio il suo profilo Instagram ufficiale ad ospitare lo sfogo della modella, che ha determinato il definitivo allontanamento da Melandri.

In un post, infatti, la bella 38enne ha risposto ai dubbi: “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza…Non mi pronuncio per la scelta!! – ha affermato la donna – l’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia e i nostri splendidi 16 anni e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari”.

Infine, la modella ha dichiarato quello che sarà il suo futuro: “Non posso più lottare da sola!!! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”,