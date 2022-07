Francesco Totti ed Ilary Blasi: quello che non sai ma devi sapere

Indiscrezione shock sul divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ecco quanto è costata la separazione tra i due, chi ha vinto e chi invece ha perso.

Nelle ultime ore una notizia inaspettata ha travolto il web, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. Nessuno si aspettava che la loro storia d’amore potesse naufragare da un giorno all’altro, sopratutto dopo le ultime smentite da parte dei diretti interessati su una possibile crisi matrimoniale.

Ieri però, è arrivata la notizia ufficiale da parte dell’Ansa, la nota opinionista ha dato la conferma sulla separazione imminente. I due fino all’ultimo hanno cercato di mantenere il riservo per via dei loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Purtroppo però alla fine, la separazione è stata inevitabile, ora tutti si domandano come si divideranno il matrimonio e chi dovrà abbondare la casa in cui hanno vissuto fino ad oggi.

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni scioccanti sull’argomento, infatti la coppia si era sposata in regime di separazione dei beni, ma la casa nella quale vivevano resterà a Ilary Blasi, in cui continuerà a stare insieme ai figli.

Ma non è finita andiamo a scoprire come sarà suddiviso il patrimonio dei due vip.

Ilary Blasi e Totti, ecco come sarà organizzata la separazione

Nelle ultime ore non si fa atro che parlare della storia amore naufragata tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due dopo più di 20 anni insieme e ben tre figli hanno deciso di separarsi, una notizia che ha sconvolto tutti i fan. Ora però è da capire come verrà suddiviso il patrimonio dei due.

Da quanto sappiamo, Totti sarà costretto a lasciare la casa in cui ha cresciuto i suoi figli, infatti a rimanere nell’abitazione sarà Ilary insieme ai 3 figli. Inoltre, gli investimenti dell’ex calciatore sono prettamente nel ramo immobiliare, mentre Ilary nel campo della comunicazione.

Francesco gestisce ben 7 società, mentre Ilary possiede il 90% di altre due. La società di Totti si chiama Vetulonia, ma qui la comunicazione è affidata a Ilary Blasi. Inoltre, hanno anche la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. La prima tratta prevalentemente pubblicità e il mondo dello spettacolo, l’amministratore unico in questo caso è Roberto, il padre della Blasi.

Quindi, oltre ad essere finita una storia d’amore è finito anche l’impero di Totti e Ilary Blasi. Ora non ci resta che aspettare le prossime news per capire come finirà. Voi cosa ne pensate?