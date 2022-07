Alessandra Amoroso e Maria De Filippi: svelato il retroscena

Qualche ora fa, Alessandra Amoroso ha fatto una rivelazione shock su Maria De Filippi. La cantante avrebbe confessato ai fan un retroscena mai rivelato sulla nota conduttrice. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia. Il successo è arrivato dopo la vittoria ad Amici nel 2009, da quel momento è sempre stata tra le prime in classifica. Ora riempie gli stadi e ha anche creato una fandom che la segue in tutti i suoi concerti.

Ora la Amoroso si prepara a vivere una delle esperienze più emozionanti della sua vita, stiamo parlando del concerto a San Siro previsto per il 13 luglio. Pensate che si tratta della seconda cantante italiana a riuscire ad esibirsi nel famoso stadio di Milano dopo Laura Pausini.

Insomma, un traguardo che sogna da sempre, ma nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista in cui ha rivelato alcuni retroscena su Maria De Filippi. Ovviamente, Alessandra è molto grata alla conduttrice per averle dato l’opportunità di partecipare al talent e arrivare al successo.

Ma andiamo a scoprire le sue parole.

Alessandra Amoroso fa una confessione shock su Maria De Filippi, ecco le sue parole

Nelle ultime ore Alessandra Amoroso ha rilasciato una lunga intervista al magazine F, proprio qui ha fatto anche confessioni inaspettate su Maria De Filippi. Da sempre la nota cantante l’ha definisce come la sua mamma artistica che l’ha lanciata ad Amici.

Proprio grazie al programma è riuscita a cavalcare l’onda del successo e arrivare dove è ora, per questo motivo non dimenticherà mai l’opportunità che la De Filippi le ha dato. Nel corso dell’intervista Alessandra ha confessato “Maria per me è una grande mamma. Mi è sempre stata vicina anche da lontano, mi ha dato sostegno ma poi mi ha detto ‘Ok ora vai questa è la tua vita’. Lasciandomi come ogni madre anche sbagliare”