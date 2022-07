Una Vita, Azucena deve fare massima attenzione: ecco cosa succede nella nuova puntata stando alle anticipazioni.

Continuano ad andare in onda su Canale 5 le vicende degli abitanti di Acaçias, fra intrighi, passioni e colpi di scena. Ramon continua ad avere tensioni con Lolita, mentre Alodia è piuttosto seccata dai ritardi dei lavori per il suo appartamento; José e Bellita non vedono l’ora che si trasferiscano.

Genoveva invece, dopo aver tirato fuori l’asso nella manica e aver ripreso il controllo su Aurelio, propone a David un patto intimando l’uomo ad accettare. Ma che succederà nella puntata in onda oggi, martedì 12 luglio? Ecco le anticipazioni per la telenovela.

Una Vita anticipazioni, Azucena deve fare la massima attenzione: ecco cosa succede oggi, martedì 12 luglio

Come sempre, non mancano intrighi e passioni nella telenovela spagnola di Canale 5. Mentre Alodia è alterata per l’errore degli imbianchini, Ignacio ha delle faccende ben più importanti e impegnative da risolvere; per proteggere la moglie dalla sua amante chiede infatti aiutato a Jacinto, ovviamente mentendo per non far scoprire la verità.

Il portinaio però intuisce che dietro al problema del dottore si nascondono questioni amorose; Alodia verrà a scoprire del tradimento? Intanto, stando alle anticipazioni per questa nuova puntata, un triangolo amoroso potrebbe instaurarsi anche fra Guillermo, Azucena e una compagna di ballo della nipote di Rosina, Claudia.

Questa nuova giovane sembra molto attratta da Guillermo, che di recente si è visto di nuovo allontanare, seppur con poca decisione, da Azucena; il giovane Sacristan cederà alle lusinghe di Claudia, oppure questa situazione non farà altro che avvicinarlo ad Azucena?

Chi è più lontano da un suo interesse amoroso, e ormai da giorni, è David; dopo la finta lettera di Rodrigo consegnata a Valeria, la donna si è ritratta ed ha nascosto l’attrazione precedentemente mostrata al suo finto marito.

Anche David si è allontanato per proteggersi, ma alla fine confessa i suoi sentimenti a Valeria; proprio mentre quest’ultima proverà a riallacciare un rapporto d’amicizia col suo protettore, David le confiderà di essersi in realtà innamorato di lei. Come reagirà Valeria?