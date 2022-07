Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la giornata di oggi nella nostra amata soap opera che si svolge a Madrid.

Anche oggi, 12 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Terra Amara, ovvero la soap opera che sta facendo il pieno di pubblico, puntata dopo puntata, in modo incredibile.

La storia di marito e moglie, che devono fingersi fratelli per evitare la prigione a causa di un omicidio per legittima difesa è davvero appassionante, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme che cosa succederà.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz accusato di omicidio

Iniziamo dicendo che Demir è partito per un viaggio d’affari ed, immediatamente, Hunkar ha preso il telefono ed ha chiamato la Polizia per avvisare che nella sua tenuta si rifugiava un malvivente.

La donna, infatti, è assolutamente certa che Yilmiz ha commesso un omicidio e per giunta del suo amato marito, Adnan, ecco perchè vuole che l’uomo venga preso dalla polizia e mandato via dalla sua proprietà, il prima possibile.

Hunkar ha quindi chiamato gli agenti che giustamente, sono andati diretti dall’uomo e l’ Akkaya ha potuto solamente vedere che è stato ammanettato e non c’è nulla da fare, anche se Zuleyha si dispera, perchè quello è sempre suo marito e non suo fratello come loro stanno cercando di far credere.

Yilmiz, dopo che è stato preso, viene portato ad Istambul dove è in attesa di giudizio, e l’Altun è in ansia perchè è stata separata dal suo adorato marito, anche se non hanno le fedi che hanno dovuto vendere dopo essere stati derubati sul treno.

La bella sarta, adesso, ha anche paura che non lo rivedrà mai più e la madre di Demir decide, quindi di ospitare la giovane a casa con se, il gesto di Hunkar è veramente disinteressato oppure no?

La strana presenza della donna, però mette in soggezione e preoccupazioni Fadik, Sermin e Gaffur, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.45 circa.