Vediamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata della nostra amata soap opera che si svolge nei primi del secolo.

Anche oggi, 12 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che ci ha fatto innamorare di questa particolare storia di famiglia, dove ci sono solamente donne al comando di una nota azienda tessile.

Le Silva, ma tuto accade in un’epoca molto particolare, perchè nei primi del 1900 le donne non avevano assolutamente la possibilità di fare quello che volevano, anzi e proprio per questo motivo hanno inventato la partenza, o meglio finta, del padre che in realtà è morto.

Sei Sorelle shock: Elisa è sparita nel nulla

Iniziamo dicendo che Salvador ha baciato Diana senza che lei fosse d’accordo ed Elisa ha visto tutta la scena e si è convinta che la sorella ed il direttore della fabbrica hanno una storia, per questo motivo si è arrabbiata moltissimo.

La giovane, però è andata via prima di vedere che Diana gli ha dato un bello schiaffo per il comportamento del Montaner, ecco perchè decide di fare qualcosa di molto avventato, anche perchè ha avuto uno scontro con Diana dove ha capito che lei sarà sempre la piccola di casa.

Solamente Carlitos e Sofia sapranno che cosa vuole fare Elisa, ovvero la giovane andrà via di casa, mettendo in grande ansia le sorelle, Diana impazzirà letteralmente per l’accaduto ed è convinta che sia tutta colpa di Salvador.

Tra i due ci sarà uno scontro molto duro, ma nel mentre, Blanca deve prendere anche un’importante decisione, dopo la sua guarigione, riceve la visita di Donna Dolores che le chiede di allontanare per sempre Cristobal dalla sua casa, perchè questo crea forte tensione tra i fratelli.

Solamente in questo modo si evitano voci strane sull’amicizia con Rodolfo, Bianca, decide di accontentare la futura suocera e chiede al giovane di tornare con Victoria, arriviamo a Petra, che ha convinto Celia ad incontrare il cugino di Miguel, ovvero Joaquin.

Tra i due sembra essere nata una buona amicizia, anche perchè lui ha dei modi molto gentili, e dopo un bel appuntamento Petra cerca di convincere la ragazza ad uscire nuovamente con il giovane.

Ma ci riuscirà oppure no? E cosa nasconde Joaquin? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.