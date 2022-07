Non essere malizioso! Rispondi alla domanda, tanto sbagli!

Sei in grado di risolvere questo difficilissimo indovinello? Attenzione, non farti prendere dalla malizia. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere utili per non annoiarsi, sono anche un ottimo modo per tenere la mente allenata. Per questo motivo, oggi vi proponiamo un indovinello piuttosto complicato da risolvere.

L’unica cosa che dovrete fare è leggere attentamente la frase presente nell’immagine. Vi avvertiamo sin da subito che non è affatto semplice da risolvere, ma non solo, occhio a non essere maliziosi. Infatti, come potrete ben immaginare in realtà non c’è alcun doppio senso da cogliere.

Cercate quindi di concentrarvi e non farvi distrarre, sicuramente riuscirete anche voi a trovare la risposta corretta. Ma se non ci riuscite, non preoccupatevi, qui sotto vi sveliamo la soluzione.

Cosa stai aspettando? Corri a risolvere l’indovinello.

Indovinello: prova a risolvere l’enigma

Se sei arrivato a questo punto o hai trovato la soluzione oppure non ha la più pallida idea di come rispondere. La domanda è molto chiara: Entrando sono duro, uscendo sono molle. Come vi avevamo anticipato, non c’è nulla di malizioso in questo indovinello, dovete solo liberare la vostra mente e pensare a cosa potrebbe essere.

Sappiamo che non è semplice trovare la soluzione, non preoccuparti, se proprio non la trovi, qui sotto vi sveliamo la risposta esatta.

Prova a leggere con cura il testo e cercare la risposta che più si adatta alla descrizione, occhio a non cadere nelle malizie. Prima di rivelarvi la soluzione, vi sveliamo che l’immagine posta sotto all’indovinello non è connessa in nessun modo con la risposta esatta. Infatti è stata messa solo per confondere l’utente, ora prova a pensare con più attenzione.

La soluzione finale è: Il chewing-gum

Sappiamo che non era affatto semplice trovare la risposta corretta, quindi se ci sei riuscito ti facciamo i nostri più grandi complimenti. In caso contrario non ti abbattere ti servirà solo ancora qualche allenamento. Per fortuna sul web è pieno di quiz con cui puoi testare il livello della tua mente. Non ti resta che provarli.