Elisabetta Canalis, il lato B incanta la Spagna e non solo: la conduttrice sensuale oltre ogni limite, la foto lascia senza fiato.

La bellezza di Elisabetta Canalis non può che essere internazionale. La conduttrice sarda ha già avuto modo di conquistare anche i fan degli Stati Uniti, ma il suo fascino pare non avere confini ed estendersi in ogni dove.

In una nuova foto, la conduttrice ha ancora una volta sfoggiato un corpo da sogno, per una sensualità davvero fuori dal comune; col suo lato B marmoreo non incanta di certo solo la Spagna.

Elisabetta Canalis, il lato B incanta la Spagna e non solo: ecco lo scatto da urlo

Come tantissimi altri vip, e dopo essersi riposata tra USA e Italia, specie in Liguria, la Canalis ha deciso di volare oltre confine per raggiungere la Spagna, nello specifico l’isola di Formentera.

Nella celebre isla per le vacanze, la Canalis si sta godendo altri giorni di sole e di relax, continuando a deliziare tutti i suoi follower con foto che alzano notevolmente la temperatura.

Come si vede nel nuovo post infatti, lo scatto ritrae la Canalis girata di spalle a bordo piscina, probabilmente in una pausa dal bagno in acqua; coi capelli castani raccolti, la conduttrice indossa un costume intero argentato che, oltre a comprire a fatica il florido e prosperoso décollété, mette in evidenza il suo lato B marmoreo.

Seduta a bordo piscina, Eli mostra a tutti i suoi follower il suo corpo scolpito, da far invidia alle nuove veline e non solo; con tanta cura di sé e allenamento, la conduttrice lascia senza fiato.

Sono tantissimi i mi piace alla foto, ma non solo; impazzano anche i fan (ma non solo) tra i commenti, tutti pronti a mettere in evidenza la bellezza della Canalis. “E che ti si può dire ahahahah” scrive l’influencer Chiara Biasi, una che di bellezza, eleganza e sensualità ne sa qualcosa; “assolutamente illegale” commenta invece un fan, completamente estasiato dalla bellezza della conduttrice.