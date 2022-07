Belen, adesso lo può dire a tutti: il peggio è passato, la conduttrice esce allo scoperto tranquillizzando tutti i suoi fan.

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è tornata prepotentemente sotto i riflettori, e non soltanto per le voci di gossip; Mediaset l’ha infatti scelta come conduttrice de Le Iene al fianco di Teo Mammucari, mentre continuava a promuovere la sua linea di bikini.

Quest’ultimo periodo è stato sicuramente positivo per la conduttrice argentina, che oltre a rinvigorire la sua carriera ha anche riacceso la fiamma col suo ex-marito, Stefano De Martino; nonostante questo, di recente ha avuto dei problemi, anche se ora il peggio sembra passato.

Come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, nonché come tante altre persone orma, purtroppo, da due anni a questa parte, anche la Rodriguez di recente è risultata positiva al Coronavirus.

A spiegare la situazione, tramite un video girato direttamente dal camerino di Tu Si Que Vales e pubblicato tra le storie di Instagram (come riporta anche Gossip e TV), è stata la stessa conduttrice; mentre alcuni hanno teorizzato che una sua assenza dai social fosse dovuta a una presunta crisi con De Martino, in realtà la Rodriguez è stata parecchio malata a causa del virus.

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto” ha spiegato la conduttrice, sottolineando come fosse appunto questo il motivo dietro alla sua assenza sui social, e non i rumors subito emersi sul web.

Fortunatamente, il peggio pare proprio sia passato e, d’altronde, visto che sta registrando le puntate del programma di Canale 5, è risultata anche negativa al tampone.

Svelato dunque il mistero degli ultimi giorni su Belen, con un grande sospiro di sollievo per tutti quei fan che apprezzano la conduttrice e che, nel corso di questi anni, ne hanno ammirato non soltanto la bellezza ma anche la simpatia e il talento.