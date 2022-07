Una Vita anticipazioni, Alodia fa finta di niente: l’ex-domestica pare volrlo fare, ecco che cosa succede nel nuovo episodio.

Si apre una nuova settimana all’insegna di Una Vita, telenovela spagnola di successo di Canale 5. Nell’ultima puntata, abbiamo visto Dori molto preoccupata per Felipe, in cui ha notato una grande inclinazione all’autodistruzione; che l’infermiera stia provando dei sentimenti per il suo paziente?

Guillermo è stato invece apparentemente rifiutato da Azucena, mentre Ignacio riceve un nuovo biglietto che lo preoccupa parecchio; nonostante questo però, stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, la moglie Alodia farà finta di nulla.

Una Vita anticipazioni, Alodia fa finta di niente: cosa succede nella puntata dell’11 luglio

Sposatisi dopo il tragico attentato di cinque anni fa, Alodia e Ignacio hanno perso il bambino che aspettavano ma il Quiroga, nel frattempo diventato dottore, non ha perso il vizio di frequentare più donne.

Nonostante il matrimonio, il dottore si è sempre dilettato in avventure extraconiugali, scoperte anche dallo zio José; proprio queste però potrebbero causargli diversi problemi, perché una sua amante è tornata a farsi viva e di essere messa da parte non ne vuole proprio sapere.

Di recente, Ignacio ha ricevuto un altro biglietto dove la sua amante parla di presunte minacce; parlando al telefono, il Quiroga riceve lo stesso trattamento e comincia a temere per il suo matrimonio.

Stando alle anticipazioni per la nuova puntata, Ignacio sarà molto in ansia per questa situazione, tanto che inizierà a comportarsi in maniera molto strana; il dottore chiederà anche aiuto a Jacinto per tenere l’amante alla larga da Alodia, che nel frattempo fa assolutamente finta di nulla e si preoccupa solamente del colore delle pareti della sua casa.

Per giustificare la situazione al portinaio, Ignacio dirà che si tratta di una paziente insoddisfatta che ha intenzione di vendicarsi di lui, anche se Jacinto potrebbe non credere davvero a questa versione. Il Quiroga riuscirà a tirarsi fuori da quest’imbroglio, oppure la moglie scoprirà del tradimento?