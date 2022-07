Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera spagnola appena iniziata.

Anche oggi, 11 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, che sta raccogliendo un numero sempre crescente di pubblico che la segue con tanto affetto, per via della sua storia incredibile.

Come abbiamo visto è molto particolare perchè sono due ragazzi sposati che stanno scappando dopo aver commesso un omicidio per legittima difesa, ma gli capita sempre qualcosa che rovina i loro piani.

Terra Amara Anticipazioni: Shock per Zuleyha

Iniziamo dicendo che Hunkar e Demir, oltre a pensare al fatto che i due ragazzi non sono veramente fratelli, devono fare i conti con una piaga che ha colpito il loro villaggio, di che cosa si tratta? Di una epidemia di tifo.

La donna ed il figlio, quindi, si stanno adoperando al massimo per far si di allontanare e salvare i tanti contagiati che ci sono nella loro tenuta e che lavorano per loro, ma Zuleyha non riesce a stare ferma e non fare nulla, vedendo le persone che soffrono e che spesso perdono anche la loro vita.

Le persone purtroppo aumentano sempre di più che hanno contratto la malattia, la bella sarta quindi, decide di dare una mano in modo importante, aiutando Demir a portare i malati in ospedale.

Accudisce anche la figlia di Nazire che si trova in gravi condizioni, proprio per questa malattia, la giovane, dato l’enorme quantitativo di lavoro si sente anche male e nel mentre il nipote della signore Azize sta facendo le valige per un viaggio di lavoro.

Ma senza Demir, Hunkar fa una scelta che fa piangere la bella protagonista, perchè Yilmaz è assolutamente convinta che sia un assassino e per questo chiama la polizia, ma cosa succederà veramente al meccanico?

Sembra che l’Akkaya e Zuleyha vivranno un momento molto difficile della loro vita, non ci resta quindi che attendere le prossime puntate per capire insieme di che cosa si tratta sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.