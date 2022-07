Vediamo insieme che cosa abbiamo modo di vedere nella puntata di oggi della soap opera ambientata agli inizia del secolo.

Anche oggi, 11 luglio, possiamo vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, la soap opera che ha catturato, nel giro di poco tempo il cuore delle persone e che sta facendo impazzire tutti.

Come sappiamo è la storia molto complicata di sei sorelle che hanno una fabbrica di tessuti che stanno dirigendo, ma nessuno lo deve sapere, perchè a quell’epoca non era assolutamente fattibile una cosa del genere.

Sei Sorelle anticipazioni: Gabriel la salva

Iniziamo dicendo che un’incontro molto particolare ha lasciato senza parole Francisca, perchè non si aspettava assolutamente che Lucia, una sua amica di vecchia data ritornasse da Parigi.

La bella Silva, però, ha paura che la donna possa scoprire il suo segreto, proprio perchè si conoscono da quando sono piccole, e non è stato facile, nascondere proprio a lei, alcune novità importanti della sua famiglia.

Ma le cose sembrano peggiorare, quando la giovane dichiara di conoscere l’identità della Bella Margherita, Francisca ha paura di essere stata scoperta, ma Gabriel riesce ad indirizzare i sospetti sulla nuova arrivata, facendole credere che sia un’altra donna.

Per quanto riguarda, invece, Adela, nell’ultimo mazzo di fiori c’era un misterioso bigliettino, con un messaggio molto particolare, e per questo ha deciso di capire chi le sta inviando tutti questi fiori.

Ma non andrà da sola nel cercare la verità, mettendosi in una situazione scomoda, ma può contare su Merceditas, riusciranno a scoprire che le sta inviando i fiori oppure cadranno vittime di un inganno?

Arrivando a Don Ricardo, sembra che ha cambiato idea e non è più interessati agli affari della Tessuti Silva, dopo aver provato una vita ad avere tutte le azioni della fabbrica, adesso ha proposto una nuova idea alle nipoti.

Il Montaner, però, non si fida molto di lui e prima di capire che cosa ha in mente veramente, chiede a Diana di poter parlare nuovamente con Don Fernando per trovare un modo ed arginarlo.

Cosa succederà adesso? Si fingeranno nuovamente lui? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Canale 5.