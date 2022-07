Sabrina Ferilli: il topless che lascia senza fiato

La Splendida attrice romana ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco l’immagine di Sabrina Ferilli in topless che lascia senza fiato

Sabrina Ferilli fa sempre impazzire i suoi fan. La splendida attrice romana, infatti, possiede un fascino intramontabile che le permette di essere sempre protagonista. In un’estate bollente, la Ferilli ha voluto infatti aumentare ulteriormente la temperatura pubblicando un contenuto particolarmente attrattivo e sconvolgente.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, Sabrina Ferilli ha voluto pubblicare una foto in topless che lascia senza fiato e fa letteralmente impazzire i fan che la seguono sui social, e non solo. L’attrice romana ha certamente conquistato i cuori di milioni di italiani e continua ad essere la protagonista assoluta. Ecco, quindi, cos’ha pubblicato.

Sabrina Ferilli: pubblica una foto in topless che lascia senza fiato

L’attuale stagione estiva è iniziata letteralmente con il botto e ha voluto metterci il suo anche una delle più brave e apprezzate attrici italiane: Sabrina Ferilli. La sua foto in topless, infatti, sta facendo parlare tantissimo, ed è l’ennesima prova di quanto la splendida donna sia nei cuori dei fan.

Durante una vacanza, l’attrice romana si è mostrata senza veli, rivelando una bellezza che nessuno ha mai messo in dubbio e una leggerezza sorprendente. La bellissima Ferilli, inoltre, ha concesso un’intervista al settimanale Oggi, parlando della sua vita privata e di quello che sarà il suo futuro professionale.

“Non mi sentivo brutta – ha dichiarato al settimanale – mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c’erano”.

Durante l’intervista, infatti, la Ferilli ha parlato del fatto che non era assolutamente la ragazza più ambita della scuola, anzi. Lei temeva quelle ragazze con il fisico perfetto e i capelli stupendi e incredibilmente ordinati, “Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti”, ha dichiarato. Non c’è bisogno di dire che, con il passare degli anni, la Ferilli si è affermata come una delle attrici più belle del panorama italiano.

E a dimostrarlo ci ha pensato lei stessa, dopo aver pubblicato una splendida foto in topless che lascia senza fiato. Durante una vacanza alle Maldive, infatti, la Ferilli ha pubblicato un’immagine splendida, giocando un po’ con l’effetto “vedo-non vedo” dovuto al vetro che si trovava di fronte a lei.

Il risultato? Uno scatto splendido che mette in mostra tutta la sua bellezza senza scendere in volgarità ed errate interpretazioni. D’altronde, stiamo parlando di una delle attrici più belle e apprezzate del panorama dello spettacolo italiano.