L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi 11 luglio: due ragazze hanno perso il controllo dell’auto sulla tangenziale.

Le due ventenni provenivano dalla zona di Tor di Quinto, l’altro conducente era nella corsia di sorpasso.

Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 11 luglio in via del Foro Italico a Roma. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente due automobili. Nello schianto sono morte due ragazze, Giorgia Arduini e Beatrice Funariu di rispettivamente 22 e 21 anni. L’incidente è avvenuto in via del Foro Italico, civico 605. Secondo le prime ricostruzioni, le due macchine coinvolte sarebbero un’Alfa Romeo e una Citroen. Come detto, l’impatto è stato frontale: le due auto procedevano in direzioni opposte. Secondo il Messaggero l’auto su cui viaggiavano le ragazze, una Citroen C3 percorreva via del Foro italico direzione San Giovanni proveniente dallo Stadio Olimpico. In curva avrebbe perso il controllo sbattendo al marciapiedi e carambolando nella carreggiata opposta, scontrandosi con l’Alfa Romeo. A bordo dell’auto Carmine Elia, regista di diverse fiction Rai tra cui Don Matteo che è finito ricoverato al Gemelli in codice rosso.

Una delle ragazze è morta sul colpo l’altra l’ha seguita pochi minuti dopo: i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarle. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso. La strada è stata chiusa al traffico, per consentire le operazioni di rilievo, informano i vigili del fuoco. Sulla Citroen C3 viaggiavano le due vittime, mentre l’Alfa era guidata da un uomo di 50 anni. In seguito all’impatto le due vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo e sono morte praticamente sul colpo. Ferito anche il conducente dell’altra vettura, soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale.