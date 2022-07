Vediamo insieme una carrellata di donne che hanno fatto parte della storia del mitico Capitano della Roma fino ad oggi.

Oggi è sulla bocca di tutti la vita del mitico Pupone, ovvero Francesco Totti e noi vogliamo indicarvi tutte le donne della sua vita a partire dalla mamma fino alla moglie Ilary Blasi, passando per una sua importante ex compagna fino ad una presunta relazione fuori dal matrimonio.

Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo meglio insieme tutti i dettagli delle varie donne, sempre bellissime, che hanno fatto parte della sua vita, iniziando da una lontanissima estate del 1989 a Tropea.

Francesco Totti: Ilary Blasi, Flavia Vento, Maria Mazza e non solo

Francesco Totti confessa in quel periodo la sua prima cotta ufficiale per una bellissima ragazzina più grande di lui di 3 anni, che si chiama Giulia, e come indicato anche sulla sua biografia i due si scambiano qualche bacio bollente.

Quando è più grande la sua prima e propria storia d’amore è con la bellissima Maria Mazza, terminata nel 2001, per motivi loro personali con la tristezza anche del pubblico a casa che seguiva le loro vicende amorose.

Ovviamente tra le donne più importanti della sua vita, troviamo mamma Fiorella, l’unica persona alla quale non ha mai confessato di aver pensato seriamente di volersi trasferire a Madrid.

La donna ha sempre fatto grandi sacrifici per il figlio, come quando lo aspettava agli allenamenti e nel mentre studiava le sue lezioni di storia per poi ripeterle al figlio nel viaggio di ritorno.

Tra le donne che hanno fatto breccia nel suo cuore troviamo, ovviamente Ilary Blasi che lo ha reso padre di ben 3 figli meravigliosi, e la freccia di cupido per Francesco scattò direttamente dalla televisione.

Il primo incontro non fu il massimo, perchè alla bella presentatrice avevano appena rubato il cellulare e quindi non era dell’umore giusto per uscire con un nuova possibile fiamma, ci furono poi vari sms e chiamate fino all’invito ufficiale del 10 marzo 2002 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il resto è praticamente storia come la maglietta con la scritta 6 Unica che Francesco gli ha dedicato dopo un’incredibile goal a cucchiaio, la sera successiva, come ha confessato lo stesso calciatore, sono andati a vedere un film horror e poi a cena al Fungo dell’Eur, dove c’è stato direttamente il primo bacio.

Il resto è storia, poi arriva la rivelazione di Flavia Vento che in una intervista a Gente dichiara di aver passato una notte con Francesco Totti, e a distanza di molti anni, lui racconta la sua storia.

Ha infatti dichiarato di aver conosciuto Flavia ad una festa sulla Tuscolana per dei nuovi modelli di condizionati, e parlano insieme per qualche momento, ma poi si perdono di vista.

Dopo circa 7 giorni si incontrano nuovamente in un ristorante a Trastevere, dove lui si accorge che una ragazza lo saluta, le parole di Totti nell’intervista a Vanity Fear sono le seguenti:

“…Ricambio il sorriso, poi ognuno si fa la sua serata: ecco, in quella notte, il mio telefono (dalle indagini della polizia per il caso Corona, ndr) non risulta mai agganciato alla cella della zona in cui abita lei”

Ma la donna, forse più importante di tutte, come ha scritto direttamente Francesco nel suo libro è proprio Roma, la sua bellissima capitale e città dove ha sempre vissuto e sempre vivrà.