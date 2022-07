Fedez: il tumore l’ha scoperto litigando con Chiara Ferragni

Nelle ultime ore, Fedez ha rivelato ai suoi fan un dettaglio shock sulla scoperta del suo tumore. A quanto sembra, al centro della questione ci sarebbe una lite con Chiara Ferragni. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Una delle coppie più amata del momento è sicuramente quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. I fan si sono affezionati moltissimi ai Ferragnez e ai loro bellissimi figli, Leone e Vittoria. Purtroppo, nell’ultimo periodo il cantante ha dovuto fare i conti con una grave malattia.

Il rapper infatti, ha trascorso dei momenti piuttosto complicati dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Per fortuna, la malattia è stata scoperta in tempo e i medici sono riusciti a rimuovere completamente il tumore. Ora Fedez sta bene, ma tutt’ora ricorda con tristezza quegli attimi indimenticabili.

In questi giorni è tornato a parlare dell’argomento, ovviamente i fan continuano a voler sapere quali sono le sue condizioni di salute. Ma durante una diretta si è lasciato andare ad una confessione inaspettata sulla scoperta della malattia. A quanto sembra, Fedez avrebbe fatto l’amara scoperta dopo una litigata con Chiara.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Fedez scopre il tumore dopo una litigata con Chiara Ferragni, ecco cosa ha rivelato

Impossibile dimenticare il momento in cui Fedez ha rivelato ai suoi followers di essere affetto da una grave malattia. Per fortuna, dopo il ricovero in ospedale e l’operazione ne è uscito più forte che mai. In questo periodo ha infatti organizzato moltissimi eventi di beneficenza, con concerti gratuiti e eventi meravigliosi.

Ma nelle ultime ore è tornato a parlare del suo tumore, questa volta si lasciato andare ad una confidenza, tirando in ballo anche la moglie Chiara. Inaspettatamente, Fedez ha raccontato come ha scoperto di avere questa terribile malattia. Sembra che dietro alla diagnosi, ci sia una lite con Chiara Ferragni.