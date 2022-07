Fabio Volo, questo lo devi sapere assolutamente; ecco le curiosità sul noto conduttore, attore e scrittore di Calcinate.

Che lo si conosca per il suo volto o per la sua firma, Fabio Volo è ormai da diversi anni davvero conosciutissimo; nel suo curriculum vanta diversi programmi (televisivi e radiofonici), nonché film, libri e altri progetti.

Ma pensate di sapere tutto sul neo-cinquantenne originario di Calcinate? Ecco quello che devi sapere assolutamente su Fabio Volo e che forse, prima d’ora, in realtà non sapevi.

Fabio Volo, questo lo devi sapere assolutamente: le curiosità sul conduttore e scrittore

Fabio Volo diventa molto popolare verso la fine degli anni ’90, quando conduce il noto programma di Italia 1, Le Iene, insieme a Simona Ventura e Andrea Pellizzari; successivamente, sempre per la rete Mediaset, ha modo di partecipare a Candid Camera.

Nella sua lunga carriera ha preso poi parte a tantissimi altri programmi, nonché a vari film; l’esordio come attore arriva con Casomai di Alessandro D’Alatri, nel 2002. Proprio girando un film (Il giorno in più, nel 2011) Volo ha conosciuto l’islandese Jóhanna Hauksdóttir, un’insegnante di pilates con cui ha iniziato una relazione; la donna lo ha fatto diventare padre di due figli maschi, Sebastian (nato nel 2013) e Gabriel (nato nel 2015).

Il grande successo di Volo arriva però forse come scrittore, professione per la quale è maggiormente conosciuto; il primo, Esco a fare due passi, è stato pubblicato nel 2001 da Mondadori, ottenendo subito un grandissimo favore del pubblico con migliaia di copie vendute.

Successivamente, arriva a pubblicate altri dieci libri (sempre con Mondadori) di cui l’ultimo al momento, Una vita nuova, è uscito nel 2021, in piena pandemia; nel 2011, per i suoi primi dieci anni di attività come scrittore, i suoi romanzi sono arrivati a 5 milioni di copie vendute, una statistica incrementata ulteriormente nel decennio successivo.

Al suo curriculum Volo aggiunge anche diverse performance come doppiatore: ad esempio, ha dato la voce al protagonista Po nella saga DreamWorks Kung Fu Panda in tutti e quattro i film.