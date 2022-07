Chiara Ferragni, questa volta forse è troppo!? L’imprenditrice non si pone limiti e continua ad alzare la temperatura con la sua bellezza.

Chiara Ferragni sembra essere davvero incontenibile. La celebre imprenditrice è ormai nota da tempo non soltanto per il suo talento e per la sua bravura, ma anche per il suo particolare fascino e la sua bellezza angelica; nonostante gli haters, in milioni e milioni la amano.

Attivissima sui social, la Ferragni non si fa mai problemi nello sfoggiare tutta la sua sensualità, arrivando ogni volta a lasciare sempre più senza parole tutti i suoi follower; nel nuovo scatto è davvero esagerata, meravigliosa.

Chiara Ferragni, questa volta forse è troppo!? L’imprenditrice senza veli uno spettacolo della natura

Occhi chiari e capelli biondi, la Ferragni rispecchia quei canoni della bellezza “angelica” spesso decantata in poesia; oltre che coi suoi lineamenti però, Chiara incanta anche col suo corpo da modella, slanciato dai circa 177 cm d’altezza.

In un recente post su Instagram, la Ferragni ha deciso di alzare notevolmente la temperatura di questa già torrida estate, lasciando tutti quanti senza parole; come si vede dallo scatto infatti, mentre si rilassa in vacanza è praticamente senza veli e indossa solamente delle mutandine di pizzo banco.

Il florido décollété viene coperto dalla mano mentre i capelli biondi le scendono leggermente mossi sulle spalle; in primo piano le lunghe gambe, mentre la sua silhouette da sogno si erge per tutta la foto. Come al solito, quasi come una dea, la Ferragni offre una visione da sogno a tutto il suo pubblico, accorso a mettere mi piace al post.

“Greece” scrive la Ferragni nella didascalia, taggando inoltre il resort greco in cui si sta ulteriormente rilassando in quest’estate; visto lo scatto, il paese delle divinità pagane più celebri pare essere perfetto per ospitarla.

Oltre ai like, tantissimi anche i commenti sotto al post; tra emoticon della fiamma e complimenti, sono infiniti i commenti che enfatizzano tutta la bellezza della Ferragni, sempre al centro della scena.