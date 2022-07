Una Vita anticipazioni, Ramon lo confessa a tutti: arriva la rivelazione del Palacios nell’episodio di oggi, domenica 10 luglio.

Ramon ha finalmente deciso di confessarlo, sorprendendo in parte tutti quanti. Se da una parte ci sono diverse situazioni di tensione, dall’altra sembra che qualcuna si stia piano piano affievolendo; è il caso di Ramon e Lolita, che potrebbero andare più d’accordo nel prossimo futuro.

Il Palacios, dopo l’attentato, è completamente cambiato, ma la recente discussione con Fidel potrebbe forse farlo tornare a ragionare; intanto, lui si confessa a Liberto e José seduto al tavolo del Nuovo Secolo.

Una Vita anticipazioni, Ramon lo confessa a tutti: il Palacios protagonista del nuovo episodio

Per esporre tutta la sua rabbia e le sue idee estremiste, Ramon ha deciso di accettare la proposta del direttore del Noticiero Espanol, arrivando a pubblicare un articolo per il giornale; per non esporsi troppo però ha deciso di firmare con uno pseudonimo.

Nonostante questo, Liberto e José hanno subito capito che dietro all’articolo c’era Ramon, così non li sorprende più di tanto la confessione pubblica del Palacios; a sorprenderli è piuttosto la decisione di Ramon di non scrivere più sul giornale, né di incontrare altri signori con idee così estremiste.

Nel frattempo, Ignacio riceve un altro misterioso biglietto che lo mette molto in agitazione, mentre continua a non fidarsi di Dori; Felipe, nonostante la recente lite con l’infermiera, decide comunque di difenderla davanti al dottore. Le cose potrebbero però presto cambiare, perché poco prima di una passeggiata l’avvocato vede Dori parlar con Genoveva…che legame ha l’infermiera con la nemica giurata dell’Alvarez-Hermoso?

La puntata di questa domenica sarà anche sconvolta da quanto succede a David, che viene aggredito per strada; l’Exposito riesce a cavarsela e, tornando a casa, si avvicina in maniera definitiva a Valeria.

I due sembravano molto intimi, ma la falsa lettera di Rodrigo consegnata da Aurelio ha improvvisamente cambiato le cose; questo nuovo avvenimento però toglie il freno a David, che si lascerà andare con Valeria.