Vediamo meglio insieme come possiamo curare la nostra lavatrice e che ci permetterà di allungargli la vita e non solamente.

Come sappiamo la lavatrice è un elettrodomestico che utilizziamo tutti i giorni e spesso anche più volte al giorno, dipende quanti siamo in casa o che tipo di lavoro facciamo, ma anche se siamo appena rientrati dalle vacanze, dove dobbiamo lavare tutto.

Quindi noi oggi vi vogliamo dare un consiglio che in pochissimi conoscono su come mantenere a lungo la nostra lavatrice in salute e senza problemi, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio insieme che cosa fare.

Lavatrice: mettici una spugna ti cambierà la vita

Iniziamo dicendo che se abbiamo in casa degli animali domestici, molto probabilmente avremmo a che fare con i loro peli, perchè cani e gatti molto spesso li perdono, magari addormentandosi su di noi, oppure sul nostro divano, ma come possiamo toglierli in modo veloce ed efficace?

Come primo trucchetto vi sveliamo quello dell’aceto bianco che va messo nel cassetto dove normalmente mettiamo l’ammorbidente, perchè in questo modo arriva prima nel lavaggio, poi aggiungiamo, se lo usiamo l’ammorbidente.

In questo modo, durante il lavaggio i fastidiosi peli dei nostri animali domestici si staccheranno senza problemi ed i nostri capi torneranno come nuovi, ricordiamoci anche che l’aceto è utilissimo per pulire anche la nostra casa in mille modi diversi.

Possiamo anche utilizzare delle sfere per il bucato o delle salviette umidificate fatte a posta che vanno inserite proprio nella lavatrice, direttamente nel cestello dove mettiamo i panni, se cercate bene siamo assolutamente certi che le troverete.

Ma il trucco che nessuno conosce è quello della spugnetta dei piatti, ovvero quella che tutti noi abbiamo in casa, verde e gialla, basta metterla nel cestello dei panni ed i peli si attaccheranno in modo incredibile, siamo certi che rimarrete senza parole.

Ovviamente dobbiamo fare la lavatrice con una centrifuga molto delicata per evitare di avere delle brutte sorprese quando apriamo la nostra lavatrice, questo metodo sicuramente è poco conosciuto ma molto utile.