Wanda Nara, il video è molto privato: la showgirl e influencer si mostra così in bagno durante le vacanze, bellezza travolgente.

Anche in quest’estate Wanda Nara, coi suoi post, non passa di certo inosservata. Mentre il suo Mauro Icardi è tornato al centro del mercato (con tanto di possibile ritorno in Italia) l’agente, showgirl e influencer argentina lascia tutti i suo follower senza parole.

Direttamente dai suoi viaggi di relax infatti, la Nara ha deciso di condividere con tutti un video che si è fatta in bagno, che enfatizza ovviamente tutta la sua bellezza e sensualità; eccola, davvero spettacolare.

Wanda Nara, il video è molto privato: eccola in bagno, bomba di sensualità

In attesa di capire se la showgirl ritornerà in Italia insieme a suo marito Mauro Icardi (magari proprio a Monza, tra l’altro vicinissima a quella Milano che li ha ospitati per diverso tempo e alla quale sono molto legati) Wanda continua a incantare il pubblico italiano (e non solo) tramite i social.

Di recente infatti, sul suo profilo Instagram (come riportato anche da Caffeina Magazine) Wanda ha pubblicato un video (visibile QUI) che si è fatta da sola davanti allo specchio del bagno, e che la riprende in costume più abbronzata che mai; girata di spalle, la Nara sfoggia un lato B marmoreo, enfatizzato dal bikini nero.

Per il sottofondo del video, Wanda sceglie la canzone Marte di María Becerra e Sofía Reyes, anche se a rubare la scena è sicuramente il suo corpo da sogno; per l’ennesima volta, i follower sono rimasti completamente senza fiato.

Tantissimi i mi piace e i commenti sotto al post del video, con la Nara sommersa di complimenti; a commentare non soltanto sua sorella Zaira (che quanto a bellezza non ha nulla da invidiarle) e altre colleghe e colleghi, ma anche numerosi fan sparsi in tutto il mondo.

Tra i commenti infatti, in molti sottolineano ancora una volta come Icardi sia fortunato, oltre a enfatizzare la sensualità della Nara; un suo ritorno in Italia, da molti, sarebbe sicuramente accolto con tantissimo entusiasmo.