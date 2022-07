Una Vita anticipazioni, Aurelio rivela finalmente tutto: il Quesada è costretto a dire la verità, ecco cosa succede nella puntata del 9 luglio.

Sono diverse le situazioni di tensione all’interno della telenovela spagnola e non tutte paiono essere destinate a concludersi per il meglio; Guillermo è arrabbiato con suo padre Pascual, mentre Ramon ha inveito contro Fidel e Felipe è rimasto molto disturbato dal fatto che Dori gli abbia nascosto l’articolo dell’amico.

Certamente, la più grave è a casa Quesada; Aurelio era sul punto di uccidere Genoveva e vendicare finalmente sua sorella Natalia, ma a quanto pare la Salmeron ha tirato fuori un asso dalla manica che le ha permesso di ribaltare completamente la situazione; ecco cosa succede nella nuova puntata in onda oggi, sabato 9 luglio.

Una Vita anticipazioni, Aurelio rivela finalmente tutto: cosa succede nella puntata del 9 luglio

Aurelio ha scoperto la verità sulla morte di sua sorella Natalia ed è pronto a farla pagare una volta per tutte a sua moglie, sempre più un problema in quest’ultimo periodo; il Quesada era sul punto di sparare a Genoveva, ma la Salmeron ha ancora una volta trovato il modo di ribaltare la situazione.

E’ infatti in possesso di alcune fotografie che immortalano Aurelio intento a pugnalare Anabel, che nel caso le succedesse qualcosa finirebbero direttamente nelle mani delle autori.

A questo punto, il Quesada deve arrendersi davanti all’evidenza e, almeno per il momento, cedere alle pressioni della moglie; stando a quanto riportato dalle anticipazioni per la nuova puntata infatti, non soltanto Aurelio rivedrà i suoi propositi omicidi, ma si troverà anche a raccontare tutta la verità a Genoveva dietro a Rodrigo, David e Valeria. Questa volta, niente più bugie.

Intanto, Felipe è furioso con Dori per la storia del giornale, mentre dialoga con Ramon sull’articolo pubblicato; Ignacio ha dei problemi coniugali con Alodia per via del ritorno di un’amante, mentre Guillermo (nonostante le imposizioni del padre) trova il modo di dichiararsi ad Azucena, anche se le cose non vanno come sperato dal ragazzo.