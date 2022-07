Un altro giovane se ne va decisamente troppo presto. Simone stava facendo il suo lavoro. Forse la troppa stanchezza lo ha ucciso.

Di questi tempi abbiamo sentito molti – chef come Alessandro Borghese o Filippo La Mantia, manager come Flavio Briatore – accusare i giovani di avere poca o nulla voglia di lavorare. Simone di voglia ne aveva eccome: è morto proprio mentre stava svolgendo il suo mestiere.

Simone Pagani, 19enne di Caorso – in provincia di Piacenza – è rimasto vittima di un terribile incidente stradale mentre era al lavoro col furgone delle consegne del ristorante-macelleria per il quale lavorava. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì 7 luglio sulla strada Statale 654 di Val Nure, tra Ponte dell’Olio e Bettola. Erano circa le 18.30 e il giovane alla guida del furgone viaggiava verso Bettola per una consegna quando, per motivi ancora da accertare, tra le frazioni di Biana e Recesio si è scontrato frontalmente con un autobus di linea che viaggiava nella direzione opposta, verso Piacenza. Forse la troppa stanchezza per le consegne, forse un attimo di distrazione: mille forse non riporteranno in vita un giovane di 19 anni morto mentre stava lavorando con professionalità e dedizione.

L’impatto è stato violentissimo e ha completamente distrutto il furgone su cui viaggiava il ragazzo. Simone è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo.Ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano. La Centrale Operativa del 118 aveva fatto decollare anche l’elisoccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro, ma è stato inutile. I soccorritori del 118 hanno provarlo a rianimarlo ma purtroppo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto poco dopo. I conducenti degli altri due mezzi coinvolti fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. La notizia della tragica prematura morte di Simone Pagani ha sconvolto i tanti amici e colleghi che lo apprezzavano sul lavoro e sui campi di calcio dove aveva militato in diverse formazioni.”A Simone piaceva la carne, piaceva grigliare, amava la macelleria e aveva una manualità straordinaria. La sua è una famiglia di macellai da due generazioni e lui aveva ereditato questa passione incredibile per il mestiere. Era davvero un bravo bravo ragazzo. Dicevo, anche con i miei colleghi, che a incontrare un ragazzo così ero davvero stato fortunato” – ha ricordato il datore di lavoro.