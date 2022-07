Miriam Leone, al mare tutti senza parole: l’attrice incanta ancora, la sua è una bellezza davvero sorprendente.

Miriam Leone continua a far impazzire i suoi follower, e lo fa con le caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta. L’attrice siciliana è tra le italiane più popolari e amate del momento; grazie al suo talento, alla sua grazia, alla sua eleganza e alla sua infinita bellezza, l’ex-Miss Italia ha rubato il cuore dei suoi fan.

Continuando a mostrarsi molto attiva sui social, la Leone ha deciso di pubblicare un nuovo scatto delle sue vacanze, direttamente dalla spiaggia della sua terra; al mare, lascia tutti quanti senza parole, eccola.

Miriam Leone, al mare tutti senza parole: eccola nella sua Sicilia

Negli ultimi tempi la Leone è diventata una vera e propria icona di sensualità; i suoi ruoli l’hanno fatta apprezzare ancora di più dal pubblico, che già da tempo ammirava il suo corpo scolpito e la sua bellezza travolgente.

Continuando ad essere molto attiva sui social, l’attrice ha deciso di mostrarsi nuovamente al mare, ma questa volta in una location davvero particolare: la sua Catania, la terra in cui è nata e cresciuta.

Come si vede dal nuovo post infatti, Miriam è sdraiata sui sassi della spiaggia, lasciandosi cullare dalle onde del mare; il costume intero dorato fascia come un guanto la sua silhouette, mentre le lunghe gambe sono incrociate in primo piano.

“Che fortuna essere nata a cresciuta qui,così,etnea…🌋 48 ore nei luoghi della mia infanzia…” scrive la Leone nella didascalia della foto che la mostra a tutti come una vera e propria sirenetta.

Nemmeno a dirlo, tantissimi i like aggiunti al post dai follower, sempre estasiati quando l’attrice decide di postare; sfilza di complimenti per lei nei commenti, che come al solito mettono in evidenza la sua bellezza divina.

“Miriam che significa anche “goccia del mare”… Letteralmente. ❤️” scrive poeticamente un fan, con un elogio che utilizzando l’onomastica rende perfettamente giustizia alla grazia e alla sensualità dell’attric.