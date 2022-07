Uomini e Donne: finisce un lungo amore, nessuno lo immaginava

Notizia shock su una ex nota coppia di Uomini e Donne, i due dopo moltissimi anni si sono lasciati ufficialmente. Fan increduli, scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più seguiti dal pubblico a casa. I fan si affezionano moltissimo alle storie d’amore che si creano all’interno della trasmissione. Purtroppo però, non sempre le cose vanno nel verso giusto, recentemente una ex nota coppia del dating show ha deciso di lasciarsi dopo moltissimi anni.

Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i due hanno partecipato a U&D ben 6 anni. Da quel momento non si sono più separati, fino a qualche ora fa, quando l’ex corteggiatrice ha dato una notizia shock ai suoi fan.

A quanto pare la rottura era inevitabile, a rivelare i dettagli è stata proprio Camilla attraverso il suo profilo Instagram. Nessuno si aspettava che proprio loro potessero lasciarsi definitivamente. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e le parole della ragazza.

Impossibile dimenticare la bellissima storia d’amore tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i fan ricordano con piacere i momenti vissuti dai due protagonisti all’interno del dating show. Purtroppo, non sempre le cose vanno nel verso giusto, ed è proprio quello che accaduto alla giovane coppia.

A quando sembra, nell’ultimo periodo i due avevano deciso di andare a vivere insieme, ma a distanza di qualche settimana si sono accorti che le cose tra loro non stavano andando nel verso giusto. Ecco perché hanno deciso inevitabilmente di lasciarsi, sopratutto sembra che la scelta sia stata da entrambe le parti.

Per il momento a dare la notizia è stata solo Camilla, l’ex corteggiatrice ha voluto tenere aggiornati i fan tramite un post su Ig. La giovane ha rivelato che le cose tra loro non andavano più bene da diversi giorni, per questo la scelta di prendere due strade diverse. A quanto sembra, i due si sono accorti di avere obiettivi personali e professionali del tutto diversi.

Ovviamente, Camilla non è scesa nei dettagli ma ha fatto capire che questa era l’unica scelta da poter prendere. Per il momento hanno deciso di non tornare a parlare della faccenda, vedremo se nei prossimi giorni, anche Riccardo vorrà dire la sua sulla questione. Voi cosa ne pensate?