Una Vita anticipazioni, il biglietto sconvolge Ignacio: cosa succede nell’episodio della telenovela dell’8 luglio.

Ignacio torna di nuovo al centro della scena e, a quanto pare, questa volta non c’entra la sua professione. Nell’ultimo periodo, il dottore pare essersi ricreduto su Dori, che sta facendo stare meglio Felipe giorno dopo giorno; i due, d’accordo e di nascosto da Ignacio, hanno anche deciso di diminuire i calmanti e sembrano sempre più complici.

Il dottore però pare debba affrontare anche altri problemi in famiglia, specie dopo un particolare biglietto consegnato a casa dei Dominguez; come riuscirà ad uscirne Ignacio? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, il biglietto sconvolge Ignacio: cosa succede nella nuova puntata

Sin dal suo arrivo nella telenovela, Ignacio ha dimostrato di essere debole al fascino delle belle donne, tanto da arrivare anche a mettere incinta Alodia. Alla fine i due si sono sposati, ma hanno perso il bambino e Ignacio pare abbia ancora lo stesso vizio.

Il dottore infatti, nonostante le continue rassicurazioni alla moglie, la tradisce; da tempo sembra avere un’amante fissa e riceve particolari biglietti a casa, ma questa volta la situazione potrebbe cambiare.

Il nuovo biglietto porta infatti una richiesta esplicita della sua amante, che vorrebbe tornare a vederlo; per non destare sospetti Ignacio aveva sospeso gli incontri clandestini, ma pare che la situazione potrebbe presto cambiare anche per volontà della sua amante. Come deciderà di comportarsi il Quiroga? Alodia pare essere pronta a scatenare tutta la sua furia.

Intanto Guillermo continua a vivere pene d’amore a causa del padre Pascual: l’uomo ha capito che le lezioni a casa di Liberto e Rosina erano solo un pretesto per vedere Azucena e le ha categoricamente proibite al figlio.

Guillermo ha comunicato la decisione al Mendez, che ne è rimasto sorpreso ma che ha comunque accettato la decisione dei Sacristan; dal canto suo, il giovane non smette di pensare ad Azucena ed è sempre più ferito dal comportamento del padre, che pare comunque nascondere una grande sofferenza.