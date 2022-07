Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera Terra Amara che ci ha rapito il cuore.

Anche oggi, 8 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma appena iniziato ma che sta avendo un successo incredibile di pubblico mai visto prima.

Come abbiamo avuto modo di vedere è la storia di due ragazzi che stanno fuggendo via dopo aver commesso un omicidio, ma solamente per legittima difesa vediamo quindi cosa ci attende per oggi, dato che la situazione sta diventando sempre più complicata da sostenere.

Terra amara anticipazioni: Hunkar li smaschera

Sembra, infatti, che il segreto che nascondevano gelosamente Zuleyha e Yilmaz non è più tale, ovvero che non sono fratelli ma marito e moglie, anche se non hanno più la fede, perchè sono state vendute, dopo che sono stati derubati sul treno di tutto quello che avevano con loro.

Hunkar, però li ha guardati bene e capisce che i due le hanno mentito e questo non le piace, perchè non sono fratelli ma bensì fidanzati, anche perchè quando non li guardano i loro atteggiamenti non mentono assolutamente.

La donna, anche se il giovane ha lavato la mamma, ovvero la Signora Azize, si sta convincendo che ha partecipato alla sparatoria ai danni del marito e padre del figlio Adnan, ecco perchè chiede ad Gaffur di tenerli sott’occhio.

Nemmeno Demir si fida di loro, e per questo motivo inizia ad interrogarli in modo pressante sul loro passato, ci vuole vedere assolutamente chiaro su questa storia che non convince nessuno in famiglia.

Nel mentre, Saniye, capisce che il marito si sta comportando in modo particolare, gli nasconde qualcosa, ma cosa? Ecco che Gaffur, non può fare altro che confessare tutto, è impossibile mentire.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1 per capire insieme come si evolveranno tutte queste complicate storie che ci sono nella nostra amata soap opera.