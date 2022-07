Vediamo insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra soap opera preferita che parla di problemi legati alle donne.

Anche oggi, 8 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che ci ha rapito il cuore e che parla di una ditta di tessuti molto interessante.

Come sappiamo si svolge ad inizio secolo e le cose non stanno assolutamente come sono oggi, anzi, quindi ci piace vedere come venivano gestite le problematica e qual era la particolarità o meglio la situazione che dovevano affrontare ogni giorno.

Sei sorelle anticipazioni shock: Adela è in pericolo

Iniziamo dicendo che sembra che in casa delle sorelle Silva stia accadendo veramente di tutto, perchè Rosalia ha contagiato anche Blanca anche se Cristobal l’aveva avvisata, ma la donna non ha mai lasciato la sua governante.

Adesso hanno tutte e due questa febbre grave e le sue condizioni preoccupano tutte perchè la giovane donna sembra essere già in fin di vita, Rodolfo, quindi, non può assolutamente rompere il fidanzamento in questo momento, come aveva promesso a Victoria.

Anche se sembrava assolutamente convinto di questo gesto, la malattia di Blanca ha messo tutto nuovamente in discussione, deve quindi allontanarsi dall’amante che non la prenderà assolutamente bene.

Per quanto riguarda Adela, invece, continua a ricevere mazzi di fiori a casa e le voci su di lei continuano ad essere sempre più insistenti, mettendo la sua reputazione in grave pericolo.

Deve finire prima di subito questa cosa perchè una donna che ha perso il marito non può certo avere tutte queste attenzioni da non si sa chi, ma qualcosa non va come lei pensa, insieme ai fiori riceve un biglietto strano con una proposta, ma cosa ci sarà scritto?

Arrivando a Diana e Salvador, è scoppiato l’amore ed i due si sono lasciati andare ad un dolce bacio, ma tutto è stato visto da Elisa, che è perdutamente innamorata di lui e non prendere certo bene il tradimento della sorella.

Le due donne avranno un beli litigio che lascerà tutti senza parole, e nel mentre Don Ricardo, cambia idea sulla Tessuti Silva e sul futuro, ha trovato un modo particolare per poterla sfruttare.

Decide di andare dalle sue nipoti con questa idea ma sarà veramente in buona federe oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal luned’ al venerdì alle 16 su Canale 5.