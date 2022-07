Rompicapo: nessuno vede l’errore, nemmeno tu scommetti?

Rompicapo, nessuno vede l’errore: nemmeno tu ci riesci, scommetti? Mettiti alla prova in questa nuova sfida visiva e non solo.

In piene vacanze estive, abbiamo sicuramente modo di goderci alcuni momenti di relax all’aria aperta e non solo; nonostante il caldo però, non passa la voglia di mettere alla prova le proprie abilità intellettive con quiz, test e rompicapi.

Questo nuovo rompicapo emerso sul web sfida tutti i lettori a trovare l’errore; l’impresa è davvero molto ardua e quasi nessuno riesci a trovarlo. Tu ce la fai a dare la risposta giusta? Mettiti alla prova.

Rompicapo, nessuno vede l’errore: mettiti alla prova e cerca di vincere la sfida

Come si vede dall’immagine, i protagonisti di questo nuovo rompicapo sono una mamma e il suo piccolissimo bambino appena partorito; la scena richiama sicuramente a tantissima gioia, ma a quanto pare nell’immagine è presente un errore.

Riesci a dire di cosa si tratta? Osserva bene l’immagine e non lasciarti distrarre; la sfida è davvero difficile e quasi nessuno riesce a trovare la soluzione, ma tu con molta concentrazione puoi farcela.

Come al solito, in questi rompicapi a fare la differenza sono i dettagli; per arrivare alla soluzione è dunque necessario osservare bene senza farsi influenzare dal contesto.

Per aiutarti, possiamo suggerirti di non soffermarti troppo sulla donna o sul dottore, che col suo ghigno ‘sospetto’ potrebbe farci venire dei dubbi; in realtà l’errore non è lì. Hai già trovato la risposta giusta?

Continua a guardare bene e con calma, anche se il tempo a disposizione sta per finire; a questo punto infatti, anche dopo averti dato un indizio, è tempo di svelarti qual è la soluzione a questo rompicapo.

Come si vede dall’immagine, l’errore si trova all’interno dell’orologio; il numero 8 è stato sostituito dalla lettera B. Le differenze grafiche fra il numero e la lettera sono davvero minime e dunque difficili da notare, tranne per gli occhi esperti.

Sei riuscito a trovare la soluzione da solo, o hai avuto bisogno di aspettare la fine per leggerla? Continua a restare con noi e a mettere alla prova le tue abilità con tante nuove sfide!