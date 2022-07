Giorgia Palmas, al mare tutto in mostra: la showgirl è sempre al top, uno spettacolo per gli occhi di tutti i follower.

E’ ormai passato diverso tempo da quando, a inizio degli anni ‘2000, Giorgia Palmas si metteva in mostra in tv prima come “microfonina” di Buona Domenica, poi come velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di un’altra bellezza nostrana come Elena Barolo.

La classe ’82 originaria di Cagliari, compiuti i 40 anni, pare aver raggiunto una maturità e una serenità nella vita privata che la rendono ancora più bella e fascinosa degli esordi; eccola al mare, davvero da mozzare il fiato.

Giorgia Palmas, al mare tutto in mostra: l’ex-velina da urlo

In attesa di rivederla in pianta stabile in tv (dopo l’esperienza con Matchday di Milan TV) i fan seguono quotidianamente con affetto la Palmas sui social; la showgirl è finita al centro delle cronache di gossip per il suo matrimonio con Filippi Magnini ed appare molto attiva su Instagram.

Proprio sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ex-velina ha pubblicato alcuni scatti direttamente sulla spiaggia; inizialmente effettuate per sponsorizzare dei cosmetici solari Arval, le foto mettono anche in evidenza la sempre maggiore bellezza della showgirl sarda.

Il bikini lucido verde acqua mette in evidenza il corpo marmoreo della Palmas, più bella che mai anche con occhiali da sole e capelli legati; in primo piano dominano la scena le lunghe gambe, illuminate dai raggi del sole in riva al mare.

“Buona giornata e buona estate 💙 con i miei solari preferiti” scrive la Palmas nella discalia del post, taggando l’account ufficiale Arval; inutile dire come le foto abbiano ricevuto davvero tantissimi like, oltre a migliaia di commenti di fan (e non solo) estasiati dalla bellezza dell’ex-velina.

“Sei sempre più splendida 😍😍” scrive direttamente un fan, mentre un altro mandando un saluto alla Palmas sottolinea la sua forma smagliante; si sprecano gli aggettivi di complimenti per la showgirl cagliaritana, rimasta ancora nel cuore di tantissimi fan.