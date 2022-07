Fedez, la confessione sulla sua salute stupisce: ecco le nuove parole del rapper sulla malattia che purtroppo sta affrontando.

Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni, è sempre praticamente sotto i riflettori, anche se purtroppo nell’ultimo periodo ha reso nota la sua dura battaglia contro un tumore.

Il rapper milanese ha subito ricevuto tantissimo affetto da parte dei fan e non solo e, in una recente intervista con Vanity Fair, ha deciso di raccontare come sta procedendo questo periodo di cure; ecco le sue confessioni.

Fedez, la confessione sulla sua salute stupisce: l’intervista con Vanity Fair

La nota rivista ha deciso di chiedere un’intervista a Fedez, che si è sempre mostrato molto disponibile a rendere pubbliche le sue esperienze di vita per incoraggiare il suo pubblico.

Tra i tanti temi toccati nell’intervista, il rapper ha avuto modo di parlare anche della sua malattia e di come la sta affrontando. “Bene. A parte il problema che dopo l’intervento mi sveglio sempre alle cinque del mattino. E non conta se vado a letto tardi. È come una maledizione” risponde alla domanda su come stesse, con parole comunque che fanno sollevare i fan.

Fedez ha avuto poi modo di raccontare anche come sta affrontando il post-operazione, rivelando come debba fare i conti con medicine e integratori. La scoperta della malattia è stata sicuramente una doccia fredda: “Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita“.

La malattia ha sicuramente cambiato la vita del rapper, non soltanto nel corpo ma anche nello spirito; in determinate situazioni comprendi quanto alcune cose siano fondamentali nella vita, mentre altre no.

“Sono cambiato con tutti. Ho compreso soprattutto quanto sia una perdita di tempo prestare il fianco a polemiche facili. Una volta mi facevo guidare dalla pancia, adesso ho priorità diverse perché il tempo che abbiamo su questa terra è limitato. E io non lo voglio più sprecare” spiega.