Vediamo meglio insieme che cosa succede in queste puntate iniziali della nuova soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 6 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero la soap opera che ha fatto il suo debutto su Canale 5 da pochissimi giorni e ci ha lasciato senza parole e che lo continuerà a fare, ne siamo assolutamente sicuri.

Il tutto si sta iniziando a delineare come una storia molto particolare ma che è riuscita a catturare molto l’attenzione del pubblico a casa e sembra essere super apprezzata, al momento.

Terra amara anticipazioni: sono in grave pericolo

Come abbiamo avuto modo di vedere i due giovanissimi protagonisti sono stati derubati di tutto quello che avevano, ed anche Demir ha avuto lo stesso problema, il giovane però si dirige verso la tenuta della madre, ovvero Hunkar.

Ma quando si ricongiunge con lui, in un primo momento si arrabbia moltissimo, perchè sapendo che ha preso l’aereo si è molto spaventata, ma nella tenuta tutti sono in fermento, come mai?

Perchè la donna obbliga tutte le coppie dei dipendenti a fare un matrimonio collettino, e Zuleyha e Yilmaz, vengono attratti da un ragazzo, lo riconoscono è proprio Gaffur, ovvero un commilitone del protagonista che in questo momento è alla ricerca di braccianti.

L’Akkaya, quindi, pensa che è un’occasione che possono prendere al volo ed insieme raggiungono la tenuta degli Hunkar dove possono iniziare a lavorare la terra, ma capendo che sono persone molto in gamba, decide di affidargli altri compiti.

I compagni di lavoro, però, non li vedono di buon occhio, perchè sono appena arrivati ed hanno già un grado più alto del loro, riusciranno ad andare d’accordo con loro oppure no? Nel mentre, la sarta ed il meccanico hanno deciso che nessuno deve assolutamente sapere che sono fidanzati ma fratelli.

Riusciranno a mantenere questo segreto? Non possiamo fare altro che continuare a seguire la nostra soap opera, sempre dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5 e sicuramente le nostre aspettative, che sono molto alta saranno dalla nostra parte.