Rompicapo: riesci a rispondere correttamente? Pochissimi riescono

Sei in grado di risolvere questo difficilissimo rompicapo? Osserva attentamente l’immagine e prova a rispondere alla domanda. Impossibile quasi nessuno riesce a coniugare il verbo.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere molto utili per tenersi impegnati, sono anche ottimi per allenare la mente. Di test è possibile trovarne di varie tipologie, ma oggi vi proponiamo di risolvere un vero e proprio rompicapo.

Vi avvertiamo sin da subito che non è affatto semplice trovare la soluzione corretta, infatti solo i più intelligenti ci riescono. Ma non preoccupatevi, se proprio non sapete di cosa si tratta, qui sotto vi sveliamo la risposta giusta.

Quello che dovrete fare è osservare attentamente l’immagine, come avrete notato è presente un indovinello che vi chiede di coniugare il verbo giusto. Sappiamo che di questi ne esistono alcuni irregolari e che risultato più difficili da coniugare proprio per via del loro suono in modo cacofonico.

È il caso del verbo di oggi “Rodere”, di seconda coniugazione regolare, ma ricondurlo ad un suono piacevole è davvero complicato. Ora provate a trovare la soluzione corretta.

Rompicapo: riesci a coniugare questo verbo? Impossibile