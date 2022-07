Costanza Caracciolo al mare una bomba! L’ex-velina si rilassa in vacanza posando in bikini come modella, davvero meravigliosa.

Sono tante le ex-veline che in questa estate hanno sfoggiato un fisico da urlo: la coppia Elisabetta Canalis – Maddalena Corvaglia fa ancora sognare, ma quella composta da Federica Nargi e Costanza Caracciolo non è certo da meno.

Se la showgirl romana mora sta passando alcuni giorni di relax a Formentera, la bionda Costanza ha deciso di godere delle bellezze nostrane e rimanere in Italia; sponsorizzando il costume, immersa nell’acqua, è davvero una bomba.

Costanza Caracciolo al mare, una bomba: la showgirl una sirenetta stupenda

La Caracciolo, sebbene in tv abbia di recente poche occasioni per mettersi in mostra, è attivissima sui social e non manca mai di postare tanti contenuti che enfatizzano la sua bellezza.

Questa volta, nella nuova foto postata l’ex-velina si è fatta immortalare nell’acqua cristallina della Calabria, dove si sta godendo alcuni giorni di relax; per l’occasione Costanza ha scelto un bikini Yamamay, che oltre a enfatizzare il suo corpo tonico mette in risalto anche il florido décollété.

Baciata dal sole e più bella che mai, la Caracciolo è davvero una ‘sirenetta’ stupenda; “Buon Sabato bella gente, spero passiate uno splendido weekend” scrive nella didascalia del post, taggando poi anche il profilo di Yamamay.

Subito tantissimi i like per la foto di Costanza, così come numerosi i commenti; in tanti hanno voluto esprimer la propria ammirazione per la bellezza che sfoggia la showgirl siciliana.

“Una bella sirenetta” scrive un fan, mentre Jo Squillo lascia alla showgirl due cuori viola e una stella; scorrendo i commenti poi, si leggono veramente tantissimi altri complimenti per la bellezza di cui Costanza è dotata.

“Stupenda tu…e stupendo il mare💙” scrive una fan, mentre un altro pare concludere poeticamente: “Sei tu lo splendore e la bellezza di questa foto..ninfea marina❤️❤️❤️❤️”. In attesa di nuove occasioni in tv, la Caracciolo si gode le vacanze, la sua famiglia e tutto l’affetto dei numerosissi fan che ha.