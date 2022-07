Una Vita: Valeria e David sono sempre più vicini: le anticipazioni per la puntata in onda oggi, martedì 5 luglio, coi due protagonisti.

Continuano ad intrecciarsi le trame in Una Vita, con tantissimi personaggi sempre protagonisti; Lolita continua ad essere contraria alle riunioni di Ramon con Fidel e altri dalle idee estremiste, mentre Felipe con Dori vicino si sente sempre meglio.

Intanto, Genoveva ruba a Marcelo una delle lettere scritte da Rodrigo Lluch a Valeria, anche se il maggiordomo riesce comunque a falsificarne una e ad accontentare il Quesada; nella puntata del 5 luglio saranno però protagonisti anche David e Valeria.

Una Vita, Valeria e David sono sempre più vicini: le anticipazioni per la nuova puntata

Valeria e David si sono ritrovati improvvisamente a dover fingere di essere marito e moglie; la pianista sta soffrendo molto la mancanza del vero marito, il brillante chimico Rodrigo Lluch, ma nell’ultimo periodo sta ricevendo molto sostegno da parte di David.

L’uomo sembra essere l’unico di cui Valeria può fidarsi e, per questo, si sta sempre di più avvicinando a lui; oltre ad essere entrati in sintonia, a quanto pare si stanno aprendo una con l’altra e questo porterà ad un’intimità mai vista prima.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, martedì 5 luglio, David e Valeria saranno sul punto di arrivare in intimità completa e darsi un bacio; ad interromperli però arriverà il Quesada, che tra l’altro non ha mai nascosto di avere un debole per la pianista.

Aurelio consegnerà a Valeria la lettera del marito, che però è ovviamente falsa; Marcelo è riuscito a copiare la calligrafia e anche lo stile del chimico, ma Genoveva potrebbe aver scoperto qualcosa.

Quanto ad altre situazioni, continuano i dissapori fra Guillermo e suo padre Pascual, che vorrebbe che il figlio rinunciasse a corteggiare Azucena e si dedicasse solamente ai suoi studi. Il giovane però è molto innamorato della figlia di Hortensia e non ha nessuna intenzione di rinunciare a lei; per questo, continua per la sua strada.