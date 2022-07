Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il secondo appuntamento con la nuova soap opera di Canale 5.

Oggi, 5 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del programma appena iniziato, ovvero Terra Amara ma che sembra veramente molto intrigante per quanto riguarda la soap opera che arriva sempre dalla Turchia.

Quindi non perdiamo tempo e cerchiamo di capire che cosa ci attende, in questo episodio che andrà in onda dove le vicende tra i due protagonisti stanno diventando super complicate.

Terra Amara anticipazioni: sono stati derubati

Iniziamo dicendo che Zuleyha e Yilmaz sognavano un futuro tutto amore e nient’altro nella loro vita ma non sembra assolutamente che stia andando in questo verso.

Per loro sembrano esserci progetti molto diversi, stanno infatti vivendo un vero e proprio incubo dal quale non sembra riescano ad uscire, perchè il fratello della bella protagonista ha il vizio del gioco e per saldare i suoi debiti ha deciso di dare in sposa la sorella a quest’uomo, ovvero Nasih.

Quando la ragazza è arrivata nella sua casa, ovviamente con l’inganno, hanno cercato di violentarla, ma fortunatamente, mentre lei faceva di tutto per andare via è arrivato il suo grande amore.

L’Akkaya, vedendo Nasih su di lei non ci ha pensato assolutamente e per salvarla ha ucciso l’uomo, ma appena compiuto il gesto ha capito che cosa ha fatto e per questo motivo deve lasciare assolutamente la città prima che sia troppo tardi.

La giovane donna, non vuole lasciare da solo il suo amore e per questo motivo, alla fine, partono insieme, ed hanno preso un treno con direzione Istambul, ma hanno ricevuto una brutta sorpresa nuovamente.

Si sono accorti che durante il viaggio, qualcuno li ha derubati di tutti i loro averi ed hanno cominciato a capire che si devono sbrigare a capire come vivere lontano da casa senza niente.

Hanno capito che potevano vendere l’unico oggetto che è rimasto, ovvero le loro fedi cosa ci succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45