Laura Torrisi, il costume è da sogno: l’attrice sfoggia ancora una bellezza sorprendente e un corpo scolpito, eccola al mare.

L’estate dell’attrice catanese di nascita e pratese d’adozione comincia a farsi più bollente che mai; Laura Torrisi è da sempre sinonimo di eleganza e bellezza, e sebbene sia da tempo lontana dai riflettori, il pubblico non l’ha di certo dimenticata.

D’altronde, sui social posta continuamente foto che mettono in risalto tutto il suo fascino; nel nuovo post si mostra in costume e sfoggia un corpo davvero da sogno, eccola.

Laura Torrisi, il costume è da sogno: una dea

Come tante altre attrici e conduttrice, anche la Torrisi sta sfruttando il caldo estivo per godersi delle entusiasmanti vacanze; molto spesso, l’attrice pubblica dei post mostrando a tutti i suoi follower alcune immagini dei suoi momenti di relax.

Questa volta, nel nuovo post, Laura si è mostrata direttamente in costume sulla spiaggia, con tanto di occhiali da sole, cappello di paglia e un sorriso smagliante; il bikini arancione, ornato con una fantasia astratta, mette in evidenza le curve generose dell’attrice, che in riva al mare si mostra davvero come una dea.

“Happy” scrive lei nella didascalia del post, mostrando tutta la sua gioia per questi incredibili momenti; grande gioia anche per tutti i fan che la amano ormai da diversi anni e non possono che allietarsi per ogni sua foto.

Al post hanno messo like in tantissimi, tra amici, colleghi e fan dell’attrice; il pubblico sembra davvero impazzire per la Torrisi, tanto che sono moltissime le dichiarazioni d’amore. “Bellezza Stratosferica unita a doti interiori, il massimo!!! Ah, potessi avere speranze 😊❤…” scrive uno, mentre un altro evidenzia come “solo vederti trasmette felicità”.

I restanti commenti sono una pioggia di complimenti, tutti volti ad enfatizzare la bellezza dell’attrice; col suo fascino e la sua personalità, la Torrisi sa sempre incantare tutti quanti. La speranza è, ovviamente, quella di poterla rivedere presto in un nuovo progetto, che sia per il grande o per il piccolo schermo.