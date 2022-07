Una Vita anticipazioni, Genoveva indaga su loro due: che cosa succede davvero? La Salmeron sempre più sospettosa.

Si apre la settimana della telenovela spagnola di Canale 5; Felipe sembra sentirsi sempre meglio, nonostante la sua infermiera Dori ha avuto un breve alterco circa il suo lavoro con Alodia.

Ramon intanto continua ad esprimere le sue idee estremiste con Fidel e altri signori, preoccupando sua nuora Lolita; Genoveva invece continuerà ad avere problemi perché sarà sospettosa su loro due, ecco cosa succede dalle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Genoveva indaga su loro due: cosa succede?

La Salmeron è ormai ai ferri corti col marito da diverso tempo; Aurelio non ne vuole sapere nulla di coinvolgere Genoveva nei suoi affari, ma la Salmeron non si arreende e vuole continuare ad avere un ruolo di primo piano.

Stando alle anticipazioni per la puntata che andrà in onda lunedì 4 luglio, Genoveva vedrà Aurelio parlare con Luis Mansa, che da tempo si aggira nel quartiere per cercare di acquistare alcuni negozi presenti ad Acaçias.

L’uomo ha offerto una cifra esorbitante sia a Fabiana e Servante per la pensione, sia a Lolita per la bottega; tutti hanno però rifiutato e così Luis si è ritrovato senza nulla in mano. Dietro all’uomo c’è comunque Aurelio, che vuole gli immobili per realizzare nel quartiere il suo laboratorio chimico.

I due, parlando di affari, si faranno però scoprire da Genoveva, che comincerà a sospettare qualcosa: cosa sta tramando suo marito insieme a Luis? La Salmeron è molto sospettosa ed ha intenzione di indagare anche in questa circostanza, così come fatto con David e Valeria.

Anche con quest’ultima il Quesada ha il suo bel da fare; per cercare di tranquillizzare la pianista infatti, ha commissionato a Marcelo una lettera falsa del marito Rodrigo. La donna cadrà nell’inganno e continuerà a dare fiducia al Quesada? Al suo fianco sembra esserci solamente David, che giorno dopo giorno si sta sempre di più affezionando a Valeria, arrivando quasi ad innamorarsi.