Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 4 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Sei Sorelle, ovvero la soap che è ambientata in una Madrid di inizio secolo dove un gruppo di sei sorelle sta portando avanti la fabbrica di famiglia.

Dove si potrebbe pensare che è tutto normale, ma non è assolutamente così, perchè in quel periodo le donne non potevano avere questo ruolo e la possibilità di fare le cose che oggi ci sembrano normali non lo era.

Sei sorelle anticipazioni: Cristobal tradisce Rodolfo

Iniziamo dicendo che la guerra che c’è tra Cristobal e Rodolfo continua, ovviamente senza limitarsi in alcun modo, anche perchè quando il fratello maggiore ha capito che il minore ha un’interesse particolare per Blanca, gli ha vietato di andare a casa loro.

Ma Rodolfo vuole avvisare la giovane che il suo futuro marito ha una relazione con Victoria, ma la giovane non potrebbe mai annullare il suo matrimonio perchè per lei sarebbe un vero scandalo, e stessa cosa per la famiglia dei Loygorri e per la povera Donna Dolores.

Cristobal, però non riesce a tenere fede alla promessa fatta al fratello e decide di andare dalla sorella di Adela, anche perchè la donna lo chiama quando le co dizioni di Rosalia peggiorano e lui non può che non andare.

Questa sua decisione, però non passerà assolutamente inosservata, ma nel mentre Petra ha scoperto che Celia non si è mai innamorata, e vuole aiutarla a vivere un qualcosa di magico.

Ma la donna, però, è assolutamente convinta di aver trovato per lei l’uomo giusto dicendole di incontrare un cugino lontano di Miguel, certa che possa nascere un bel sentimento, il giovane si chiama Joaquin.

E’ un giovane e colto e di buona famiglia, quindi l’importante per farle battere il cuore, Celia accetta l’incontro, ma la loro storia non sembra proprio essere pronta per questo, nel mentre Adela confessa il suo enorme segreto.

Dopo la morte di suo marito, non vuole più soffrire d’amore e per questo motivo ha rifiutato la corte di German, che è innamorato di lei, ma lui è sposato e questo sarebbe un vero e proprio scandalo.

La moglie dell’uomo, cercherà di distruggere la vita di Carolina ed inizierà a far recapitare fiori anonimi a casa della Silva, iniziando a chiedersi chi sta facendo tutto queso e sul conto della giovane iniziano a girare strane voci.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.55 circa su Rai1.