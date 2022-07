Rompicapo: solamente un genio lo vede

Vi proponiamo un rompicapo particolarmente difficile: vi serviranno attenzione, concentrazione e capacità di focalizzarsi sui dettagli.

Le capacità visive – così cosi come tutti i processi cognitivi collegati alla nostra mente – sono facoltà che si possono migliorare attraverso un sano e quotidiano allenamento. Dobbiamo infatti immaginare il nostro cervello come un muscolo, capace di diventare più potente sulla base di work-out specifici pensati proprio per lui. Mentre il corpo si allena con il movimento, le prestazioni della mente si sviluppano tramite esercizi di ragionamento, attenzione e concentrazione. Oggi, in particolare focalizzeremo la nostra attenzione sulle capacità visive.

L’attenzione ai dettagli è qualcosa che va allenato con la pratica. Il miglior modo di migliorare le nostre capacità visive, risiede nello svolgimento di rompicapi come quello proposto: trovare la differenza tra due o più soggetti. Sarà proprio questo il vostro obiettivo; per risolvere il rompicapo dovrete trovare il coccodrillo che si differenzia rispetto agli altri due. Dimenticate ogni distrazione esterna, volgete lo sguardo all’immagine e mantenete una ferrea concentrazione. Avete solo 30 secondi di tempo per individuare la pecora nera del gruppo.

Sappiate che parliamo di un test particolarmente difficile, soprattutto perché contempla un’unica sola e minuscola differenza. Una buona percentuale di utenti abbandona e non riesce ad individuare il dettaglio estraneo nei tempi prestabiliti dalla prova. Di conseguenza, nell’eventualità in cui il rompicapo risulti troppo difficile, non arrendetevi! Al contrario, continuate ad allenarvi fino a diventare imbattibili. Vediamo ora la soluzione del prossimo paragrafo.

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente avete difficoltà ad individuare la differenza tra i tre coccodrilli. Come abbiamo anticipato precedentemente, si tratta di un piccolo dettaglio – praticamente impercettibile per le persone comuni. Potete quindi impostare nuovamente il timer e riprovare a risolvere il rompicapo attraverso il seguente indizio: la differenza si trova nel muso dell’animale. Riuscite ad individuare il dettaglio protagonista della prova? Vediamo insieme la soluzione.

L’occhio, un piccolo e semplice dettaglio: nel primo coccodrillo, l’occhio è posizionato leggermente più in basso rispetto alla conformazione del muso degli altri due animali. Incredibile, non è vero? Eravate riusciti a trovare la differenza attraverso il nostro indizio? Se la risposta dovesse essere no, non preoccupatevi. Sarete sicuramente più fortunati la prossima volta.