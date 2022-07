Peso: il trucco per salire sulla bilancia senza problemi

Siete a dieta e il controllo del peso vi arreca stress e angoscia? Vi sveliamo un trucchetto per affrontare la bilancia con più sicurezza.

Mentre di inverno riusciamo a camuffare i chili di troppo indossando maglioni e felpe pesanti, l’estate non lascia scampo a nessuno. Il caldo torrido ci costringe a optare per vestitini corti, pantaloncini, magliette a maniche corte e – soprattutto – i temibili costumi da bagno. Per questo motivo, chiunque non si senta a proprio agio con il proprio corpo, cerca di rimediare attraverso l’allenamento dell’ultimo minuto, la corsa oppure la passeggiata sotto il sole estivo.

Tuttavia, le temperature elevate e l’idea di doversi impegnare con resilienza e costanza – sono fattori che spesso spingono anche i più intrepidi ad abbandonare l’impresa. Il peso quindi non cala e la bilancia diventa la nostra nemica numero uno, capace di rovinarci l’umore per il resto della giornata, contribuendo all’abbassamento definitivo della nostra autostima. Eppure, esiste un trucchetto facilissimo e al contempo particolarmente efficace per affrontare i periodi di dieta molto più serenamente.

Peso: il trucco per fare pace con la bilancia

Immaginate di svegliarvi una mattina e di prendere la ferma decisione di uscire per una bella corsa dell’ultimo minuto. Una volta iniziato l’esercizio, le gambe diventano pensati, la tachicardia comincia a farsi sentire e il caldo contribuisce all’abbassamento della pressione. Arrivate quindi a metà strada e la vostra mente vi inganna ponendovi il seguente quesito: chi ve l’ha fatto fare? A quel punto, soggiogati dal cervello pigro, rinunciate all’obiettivo prefissato e tornate a casa. Cosa potrebbe impedire alla mente di compiere questo passaggio? Semplice, la presenza di una persona esterna.

Ebbene sì, il trucco per affrontare dieta e allenamento più serenamente consiste nel trovare qualcuno che abbia il vostro stesso obiettivo, per poi impegnarsi insieme per raggiungerlo. Fare una lunga passeggiata, una corsa oppure l’allenamento in palestra in presenza di un’amica o di un amico, oppure del proprio partner – vi permetterà di trasformare quella che per voi è una tortura in un vero e proprio momento piacevole. Il fitness diventerà un divertimento e l’intero percorso sembrerà volare in un lampo. Si tratta di un consiglio apparentemente semplicissimo, ma in realtà particolarmente efficace. Spesso infatti, per riuscire nei propri obiettivi, occorre avere la spinta e la compagnia giusta.