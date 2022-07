Sabrina Salerno: la camicia non nasconde, anzi

Sabrina Salerno, la camicia non nasconde: la cantante continua a lasciare senza fiato con le sue forme giunoniche, sale la temperatura.

Con Sabrina Salerno è sempre estate, considerando il fascino che contraddistingue ormai da decenni la cantante ligure; sempre attivissima sui social, non smette di incantare i fan di tutte le generazioni.

Settimana dopo settimana, l’atmosfera di quest’estate 2022 (tra bikini e altri outfit sorprendente) pare salire vertiginosamente; nel nuovo scatto la camicia non nasconde nulla, anzi.

Sabrina Salerno, la camicia non nasconde: il corpo da urlo in evidenza

Esibizione dopo esibizione, la Salerno è diventata dagli anni ’80 ad oggi una vera e propria icona di sensualità; superati i cinquant’anni, sembra non aver perso un briciolo della sua bellezza, che pare anzi quasi accresciuta col tempo.

In un nuovo post pubblicato su Instagram, la cantante ha deciso di condividere un nuovo momento delle sue vacanze con tutti i suoi follower, sfoggiando una camicia piuttosto ‘aderente’.

Come si vede nella foto infatti, la Salerno posa su una meravigliosa spiaggia thailandese col pezzo sotto del bikini e una camicia bagnata legata alla vita; il corpo da sogno della cantante viene enfatizzato al massimo, così il suo prosperoso décollété, pronto ad emergere prepotentemente dalle trasparenze dell’indumento bagnato.

“Feels like heaven” scrive la Salerno nella didascalia, alludendo a un Paradiso che probabilmente molti fan avranno invocato vedendola. Sono stati infatti tantissimi i like al post, così come immancabili sono stati i commenti di complimenti del pubblico.

“Così va in tilt Instagram e Twitter” scrive una fan con tanto di cuore, mentre qualcuno invocando un “livello top” propone di realizzare “una barbie a sua somiglianza”.

Ancora una volta insomma, anche con molta simpatia e fantasia, il pubblico non si è lesinato nel sottolineare tutta la bellezza della cantante, che come al solito si candida ad essere protagonista anche di questa estate. Passano gli anni, ma tra le vip più amate da tutti c’è sempre lei: la meravigliosa Sabrina Salerno.