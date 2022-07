Maria De Filippi: La Talpa, devi saperlo obbligatoriamente

Maria De Filippi e La Talpa, tutto quello che devi sapere: la nota conduttrice Mediaset a lavoro anche sul celebre reality show.

Un estate di riposo per poi ripartire alla grande come al solito: pare essere questo il piano a livello lavorativo di Maria De Filippi, ormai da anni vera e propria regina di Mediaset e non solo.

Tra Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, la conduttrice domina il palinsesto; potrebbe però presto aggiungersi alla lista anche La Talpa, reality show che Mediaset vorrebbe rilanciare.

Maria De Filippi e La Talpa: tutto quello che devi sapere

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Twitter (ripreso anche da La Nostra tv) nella prossima stagione televisiva Maria De Filippi si occuperà anche della nuova edizione de La Talpa, cercando di aiutare Mediaset a rilanciare il reality show.

La De Filippi non dovrebbe però condurre, bensì occuparsi della produzione; a quanto pare infatti è stata incaricata la sua Fascino per orchestrare la nuova edizione del programma.

“Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: “Formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione” si legge nel tweet del giornalista, in una serie di post dedicati alle novità del palinsesto Mediaset.

A questo punto, con Maria De Filippi in ‘cabina di regia’, non resta che capire chi ci sarà invece al timone del programma; stando a quanto riportato da davidemaggio.it, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe alla conduzione qualcuno già sotto contratto con Mediaset, anche se al momento pare non ci sia nulla di definitivo.

Chi potrebbe essere il nome favorito? Tutto fa pensare a Simona Ventura, vista negli scorsi mesi alla guida di Ultima Fermata e appunto già conduttrice di diverse produzioni Fascino.

Sarà la Ventura la candidata a rilanciare il reality show? Vista la messa in onda prevista per la primavera, è ancora presto per dirlo; nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.