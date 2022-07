Lino Banfi shock sulla moglie, vuole farlo con lei: ecco la commovente lettera dell’attore inviata al settimanale Intimità.

Lino Banfi, nel corso della sua carriera, ha conquistato davvero tutti; da L’Allenatore nel pallone alla storica performance come nonno Libero nella fiction Rai Un medico in famiglia, sono diverse le generazioni che hanno imparato ad amare l’attore pugliese.

Di recente lo stesso attore ha sorpreso tutti quanti inviando una commovente lettera al settimanale Intimità, confessando un suo desiderio che riguarda la moglie; ecco cosa ha scritto, davvero incredibile.

Lino Banfi shock sulla moglie, vuole farlo con lei: la commovente lettera

Come ormai sappiamo, da anni ormai la moglie di Lino Banfi è malata di Alzheimer, con l’attore sempre al suo fianco; i due sono insieme da una vita, considerando i dieci anni di fidanzamento precedenti alle nozze, avvenute nel ’62.

Per questo, ormai la coppia è davvero sempre insieme, nel bene come nel male; le commoventi parole della lettera dell’attore vogliono sottolineare proprio questo. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita” si legge nella lettera pubblicata, come riportato anche da La Nostra Tv.

Parole romantiche, che mettono in evidenza un amore davvero oltre ogni limite; a distanza di settant’anni, i due non possono fare uno a meno dell’altro, tanto che lo stesso Banfi dichiara come sarebbe davvero difficile andare avanti senza la presenza della moglie.

“Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi” le parole di Banfi, che testimoniano ancora una volta il suo grande amore per Lucia, sicuramente ricambiato.

Nell’ultimo periodo, il noto attore ha avuto poi modo di parlare anche della sua carriera, rivelando come non abbia nessuna intenzione di fermarsi in questo periodo perché “sono le mie ‘ultime cartucce’: l’età è quella che è” ha rivelato con la sua solita ironia.