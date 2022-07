Elisabetta Canalis in ansia per la figlia

Elisabetta Canalis ha una figlia di nome Skyler Eva. La showgirl recentemente ha dovuto prendere una decisione drastica per tutelare la sua bambina. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Da ormai diversi anni, Elisabetta Canalis vive in America insieme a suo marito, Brian Perri e la piccola Skyler. Purtroppo, qualche settimana fa, la showgirl piuttosto turbata, ha dovuto prendere una decisione drastica dopo la sparatoria avvenuta in una scuola del Texas.

Elisabetta ha confermato che sua figlia non andrà più a scuola, la decisione è stata presa dopo che un 18enne di nome Salvador Ramos è entrato in una scuola in Texas e ha iniziato a sparare. Purtroppo, a perdere la vita sono stati 19 bambini e due adulti, uccisi a sangue freddo dal killer.

Il ragazzo ha usato un fucile ad assalto AR-15 e prima di dirigersi nella scuola ha scritto sui social “Sto per sparare in una scuola elementare”. Ovviamente, tutta la comunità è rimasta senza parole dopo l’accaduto e anche la stessa Elisabetta Canalis si è ritrovata a dover prendere una decisione molto difficile. Ovvero non mandare Skyler a scuola.

Elisabetta Canalis, dopo la sparatoria in Texas “mia figlia non è più andata a scuola”

Dopo i gravi avvenimenti in Texas, Elisabetta Canalis ha deciso di non mandare più sua figlia a scuola. Una decisone che è stata approvata da tutti i suoi followers, sopratutto da quelli, che come lei sono genitori.

Dopo il tragico evento, nessuno è riuscito ancora a riprendersi, sicuramente qualsiasi genitore premuroso avrebbe preso la stessa scelta di Elisabetta.

Ma a scioccare tutti sono state le parole di suo marito, il quale ha confessato “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”. Insomma, il marito della Canalis non pensa che sia una situazione pericolosa, anzi si preoccupa solo di capire cosa dover fare a settembre.