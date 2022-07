Samuel Peron: la gioia dopo la tragedia

Samuel Peron parla per la prima volta del figlio in arrivo. Finalmente è tornato il sorriso dopo perdita della mamma. Ecco cosa ha rivelato il ballerino.

Samuel Peron è sicuramente uno dei volti più amati di Ballando con le stelle. Qualche settimana fa ha dato una bellissima notizia ai suoi fan, presto infatti diventerà papà. Recentemente, il ballerino ha perso sua madre per colpa di una brutta malattia, ora però è riuscito a ritrovare il sorriso grazie alla gravidanza della sua compagna.

Manca qualche mese alla nascita del figlio di Samuel Peron, lui e la sua compagna, Tania Bambaci, sono pronti a diventare genitori. Una bellissima notizia per il ballerino di Ballando con le stelle, dopo il dramma per la perdita della mamma.

Ora, con la gravidanza della sua compagna sembra aver ritrovato il sorriso, a rivelarlo è stato proprio lui durante una lunga intervista su DiPiùTV. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Samuel Peron e Tania Bambaci sono pronti a diventare genitori, ecco le prime parole

Ultimamente, Samuel Peron ha vissuto dei momenti molti tristi per via della perdita prematura di sua madre. Per fortuna, ora sembra aver ritrovato il sorriso grazie alla gravidanza della sua compagna, Tania. I due non vedono l’ora di abbracciare il loro bambino.

Intanto, nelle ultime ore il ballerino ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato “Tania e io abbiamo desiderato tanto un figlio. Ora che sta arrivando siamo felicissimi“. Ma non solo, Samuel ha anche ammesso che dopo la perdita della madre è finalmente riuscito a ritrovare il sorriso.

Il bambino nascerà ad ottobre, come lui stesso ha rivelato durante l’intervista, da quanto è emerso il periodo coincide proprio con il suo ritorno a Ballando con le stelle. Per fortuna ha davanti a se ancora parecchi mesi per organizzare il tutto.

Inoltre, nell’intervista ha confessato il suo dispiacere per l’impossibilità di trascorrere più tempo con Tania. Purtroppo, Samuel è sempre preso da impegni di lavoro che lo costringono a stare spesso fuori casa.

Per il momento, i due non hanno ancora rivelato il sesso del nascituro. Vedremo se nei prossimi giorni decideranno di dare qualche informazione in più. Voi cosa ne pensate?