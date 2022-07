Oroscopo: i segni che in estate lavorano poco

Come dicevamo, quando inizia l’estate, molte persone perdono la voglia di recarsi in ufficio, d’altronde questo caldo è davvero insopportabile. Ma attenzione, ci sono ben 3 segni, che quest’estate lavoreranno pochissimo.

Il primo è sicuramente il segno del toro, generalmente ama lavorare, ma in estate si concede lunghe pause di riflessione. Ma non preoccuparti, dopo questo periodo, tornerai più carico di prima.

Il secondo segno è quello dei gemelli, lui proprio non ama lavorare, sopratutto quando ci sono 40 gradi all’ombra. Cerca di perdere tempo e si fa distrarre dai mille pensieri. Non vede l’ora di organizzare la prossima uscita con gli amici, dopo una lunga giornata di lavoro. Possiamo dirlo apertamente, la tua stagione non è sicuramente l’estate.

Infine, il terzo segno è l’acquario, generalmente non ama proprio recarsi a lavoro, ha sempre per la testa altri pensieri ed interessi. Infatti, l’impiego che svolge serve solo per portare la pagnotta casa. In estate questa situazione diventa più accentuata, e far finta di nulla è davvero impossibile.

Voi cosa ne pensate?