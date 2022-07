Michelle Hunziker senza freni con lui, le foto parlano da sole

In formissima Michelle Hunziker che appare senza freni con lui: ecco le foto che parlano da sole e che hanno fatto il giro del web

L’estate è iniziata nel migliore dei modi per la bellissima Michelle Hunziker. Immortalata in alcune foto, diventate subito virali, la splendida showgirl si è mostrata senza freni con lui. Sono stati chiacchieratissimi, infatti, gli scatti che hanno come protagonista la bellissima presentatrice italo-svizzera.

Da qualche tempo, infatti, la Hunziker e Giovanni Angiolini hanno reso pubblica la loro relazione senza alcun tipo di problema. Negli ultimi scatti diffusi dai fotografi, infatti, si intravedono i due che si scambiano tenerissime effusioni e abbracci che scandiscono un tenero amore. Ecco come si è mostrata Michelle con lui.

Michelle e Giovanni Angiolini senza freni

Ci sono baci, effusioni, carezze e abbracci al centro degli scatti che ritraggono Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme mentre si godono la loro relazione nel pieno dell’estate. C’è tanta tenerezza tra i due, che nelle scorse settimane sono stati immortalati anche a Parigi, Milano e nella splendida Sardegna.

I due teneri amanti sono stati immortalati mentre prendevano una bella tintarella al mare, tra un tuffo in acqua e un drink. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno infatti deciso di concedersi un po’ di riposo e relax senza temere particolarmente i paparazzi che, da ormai molte settimane, li rincorrono per capire come sta evolvendo la loro relazione.

Si può certamente parlare di un inizio estate bollente quello che stanno attraversando i due bellissimi fidanzati. Michelle e Giovanni Angiolini hanno infatti deciso di passare del tempo insieme al mare noncuranti di tutto il resto, dimostrando, inoltre, grande intesa e complicità.

La showgirl svizzera “adottata” dall’Italia ed il medico, ex partecipante al Grande Fratello, sono stai infatti paparazzati al largo di Poltu Quatu, mentre trascorrevano le loro vacanze su un gommone. I due sono stati visti scambiarsi effusioni e abbracci che testimoniano quanto amore ci sia tra i due.

I due, infatti, stanno attraversando un ottimo momento e la loro relazione sembra andare a gonfie vele. Testimone di questo le splendide foto scattate e le parole sul settimanale Chi, dove si legge che “Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l’ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con Eros Ramazzotti e non lo ostacola”.