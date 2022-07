Caterina Balivo: un sogno in costume, evviva!

Caterina Balivo, un sogno in costume: la conduttrice, di nuovo protagonista sul piccolo schermo, è più bella e in forma che mai.

Caterina Balivo è tornata di nuovo al centro della scena, dopo un periodo che l’aveva vista solamente dedicarsi alla radio; grazie ad un nuovo progetto di TV8, la conduttrice campana è di nuovo presente sul piccolo schermo e, a settembre, tornerà anche in Rai.

Mentre si dedica a Chi vuole sposare mia mamma?, in onda dallo scorso 22 giugno, la Balivo non rinuncia anche a godersi il sole estivo; in costume è davvero un sogno e più florida che mai.

Caterina Balivo, un sogno in costume: la conduttrice

Dagli esordi come modella con Miss Italia ad oggi, sebbene ne abbia guadagnato in maturità ed esperienza, la Balivo non ha perso né un briciolo della sua bellezza né quel fascino mediterraneo che l’ha sempre contraddistinta.

In un recente post suo profilo Instagram, la conduttrice ha mostrato ai suoi follower una foto che la ritrae in spiaggia, con tanto di abbigliamento firmato Verdissima; da modella esemplare, la Balivo sfoggia un copricostume trasparente ornato di motivi floreali ed un bikini verde oliva.

Illuminata dal sole, la conduttrice sfoggia un fisico da urlo, da sempre apprezzatissimo da tutti; il bikini Verdissima enfatizza la sua silhouette e risalta il florido e generoso décollété.

“Percepite tutto il mio amore per l’estate? 😍 Certo, qualche grado in meno non sarebbe male…😜 Carichi per il weekend?” scrive la conduttrice, sfoggiando una bellezza da urlo che ha lasciato tutti i fan senza parole.

Tantissimi i like al post, così come i commenti sotto; in molti non hanno perso l’occasione di esprimere tutta la loro ammirazione per la conduttrice, amatissima da diverse generazioni e da fan di diverso sesso.

“[…] che bella questa foto!!..sei sempre stupenda!!😍😍😍❤️❤️💯” scrive una fan in maniera molto entusiasta, mentre un altro abbonda con i complimenti: “Sempre bella simpatica solare e gentile”. In generale, è una sfilza di cuori, emoticon con gli occhi a cuoricino e della fiamma per la Balivo, amatissima e tornata di nuovo protagonista.